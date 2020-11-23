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Актер культового кино "Назад в будущее" поведал о болезни Паркинсона

Майкл Джей Фокс чуть не стал алкоголиком.

Актер культового кино "Назад в будущее" поведал о болезни Паркинсона
С 2000 года актер в основном работает в кино и на ТВ, озвучивая мультипоикационных персонажей. Среди последних – герои фильмов "Атлантида: Затерянный мир" и "Стюарт Литтл"
instagram realmikejfox

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Трилогия "Назад в будущее", вышедшая на экраны в период с 1985 по 1990 год, закрепила за Майклом Джейем Фоксом знаменитый образ Марти МакФлая. Сегодня актеру 59 лет и он страдает от болезни Паркинсона. Неизлечимый недуг у актера обнаружили в 30 лет. Известие едва не сделало со знаменитости алкоголика.

Во время ток-шоу "This Morning" 20-го ноября Майкл рассказал, что его первой реакцией на диагноз было решение удвоить потребление алкоголя.

По словам звезды "Назад в будущее", со временем он научился ценить все, что имеет, а также принял болезнь. После этого актер узнавал, как он и его родственники могут жить с учетом недуга.

А началось все с того, что Джей Фокс ощутил боль в плече и постоянное дергание мизинца на левой руке. Было сие в 1991 году. Майкл подумал, что замеченное – последствия спортивной травмы. Но доктор обнаружил у него болезнь Паркинсона и сообщил, что актер сможет работать не более десяти лет.

Тот период жизни исполнитель роли Марти МакФлая отобразил в своей книге и называет весьма полезным опытом.

"Это вернуло меня в состояние благодарности. Пока у меня больше поводов быть благодарным, чем сожалеть о чем-то", – объяснил актер.

Два десятка лет назад актер основал фонд своего имени. Тот влил в исследования болезни Паркинсона миллиард долларов.

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Ранее сообщалось, что звездой "Назад в будущее" мог стать Бен Стиллер.

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Теги:
Майкл Джей Фокс, болезнь Паркинсона, Назад в Будещее, Марти МакФлай

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