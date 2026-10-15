Нитич поменяла данные в паспорте после конфликта с Бебешко

Родители Милы Нитич никогда ее так не называют.

Нитич сменила информацию о себе 8 лет назад

Мила Нитич официально сменила имя и фамилию еще в 2018 году. До этого артистка была известна как Людмила Нитичук, а Мила Нитич был ее сценическим псевдонимом.

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Решение изменить документы исполнительница приняла после конфликта с бывшим продюсером Владимиром Бебешко, с которым прекратила сотрудничество. Спор возник, в частности, из-за использования сценического имени. По совету юриста певица сначала подала документы на регистрацию торговой марки, а затем сменила паспорта и другие документы.

Нитич объяснила, что официальное изменение имени позволило ей в дальнейшем пользоваться псевдонимом и оградить его от возможных претензий.

По словам артистки, настоящим именем ее до сих пор называют только родители. Иногда Людмилой и Люсей к ней обращается давняя подруга, с которой они дружат уже двадцать лет. В повседневной жизни певицу все знают как Милу.

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Исполнительница любит свое имя, однако за годы настолько привыкла к сценическому варианту, что обращение Людмила от людей вне близкого круга кажется ей необычным. Она также отметила, что в детстве мать никогда не называла ее Милой.