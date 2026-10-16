Дочь Скрябина сделала пластическую операцию – что она изменила

Барбара Кузьменко описала течение своего восстановления после хирургического вмешательства, которое не обошлось без казуса.

Барбара Кузьменко – 29-летняя косметолог и дочь покойного музыканта Андрея Кузьменко – рассказала о недавней операции. В начале октября женщина сделала риносептопластику, чтобы изменить форму носа и теперь делится течением реабилитации.

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В своем фотоблоге Барбара показала, как изменялся ее облик после хирургического вмешательства. Сначала она носила тейпы и пластыри на носу, а теперь использует внешнюю фиксацию и специальные вставки в ноздрях, которые помогают поддерживать симметрию.

После операции дочь музыканта также проходила уже завершивший курс капельниц. В настоящее время она постепенно возвращается к привычному уходу за лицом.

instagram dr.bаrbara.kuzmenko

instagram dr.bаrbara.kuzmenko

instagram dr.bаrbara.kuzmenko

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Однако возобновление не обошлось без неприятного случая. На 13-й день после операции пес Барбары по имени Миша выбежала из дома, и женщине пришлось его догонять. Из-за физической нагрузки у нее случилось головокружение и пошла кровь из носа.

Несмотря на инцидент, собаку удалось вернуть домой. Барбара подчеркнула, что это было для нее самым важным.