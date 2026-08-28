Гороскоп на сегодня — астрологический прогноз на 28 августа 2026 года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Автор: Сайко Леся

Гороскоп на 28 августа 2026 года для всех знаков зодиака

Сегодня 28 августа 2026 года — день насыщенный для некоторых знаков Зодиака. Чтобы узнать об этом подробней, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на 28 августа.

Астролог Сьюзен Тейлор подготовила гороскоп для всех знаков зодиака 28 августа и предсказала, что некоторые знаки Зодиака могут стать намного счастливее.

Что подготовила нам астрология? Чтобы узнать свой гороскоп на сегодня, читайте дальше статью. В ней не только астропрогноз, но и советы, как сделать свой день лучше!

Гороскоп на день 28 августа 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 августа для Овна

Энергия дня подталкивает к завершению давних дел. Не беритесь за новые крупные проекты до обеда — лучше разберитесь с рутиной и накопившимися бумагами. Вечер идеально подойдет для интенсивной тренировки или долговременного планирования финансов.

Гороскоп на 28 августа для Тельца

День благоприятен для общения, переговоров и укрепления личных связей. Ваше практическое чутье поможет найти выгодное решение в сложном рабочем вопросе. В отношениях с близкими проявите чуть больше гибкости.

Гороскоп на 28 августа для Близнецов

Фокус внимания сместится на вопросы дома, семьи и внутреннего уюта. Хорошее время для решения бытовых задач или откровенного разговора с родственниками. Избегайте спонтанных покупок во второй половине дня.

Гороскоп на 28 августа для Рака

Информация, полученная сегодня, окажется крайне полезной в ближайшем будущем. Будьте открыты к новым знакомствам и поездкам. Ваша интуиция обострена — доверяйте первому впечатлению о людях.

Гороскоп на 28 августа для Льва

Финансовые вопросы выходят на первый план. Возможны незапланированные поступления или интересные предложения по работе. Вечером стоит снизить темп и уделить время полноценному отдыху.

Гороскоп на 28 августа для Девы

Солнце в вашем знаке дарит прилив сил и уверенности. Это отличный день, чтобы заявить о себе, предложить новую идею на работе или сменить имидж. Главное — не проявлять излишней критичности к окружающим.

Гороскоп на 28 августа для Весов

День требует тишины и уединения. Не перегружайте себя чужими проблемами и дедлайнами. Полезно заняться медитацией, подведением итогов месяца или просто провести время на природе.

Гороскоп на 28 августа для Скорпиона

Отличное время для командной работы и встреч с друзьями. Ваши лидерские качества привлекут единомышленников, а совместные идеи быстро принесут первые результаты.

Гороскоп на 28 августа для Стрельца

Профессиональные амбиции потребуют внимания. Возможен важный разговор с руководством или сфера вашей ответственности расширится. Держите эмоции под контролем и опирайтесь только на факты.

Гороскоп на 28 августа для Козерога

Удачный день для учебы, расширения кругозора и оформления документов. Если вы планировали поездку или поступление на курсы — сделайте первый шаг именно сегодня.

Гороскоп на 28 августа для Водолея

День проверки на прочность и умения справляться со стрессом. Будьте внимательны к совместным финансам, кредитам и страхованию. Ввечеру вам потребуется поддержка близкого человека.

Гороскоп на 28 августа для Рыб

Тема дня — партнерство, как деловое, так и личное. Найти компромисс будет проще, чем обычно. Открытый диалог поможет уладить давние разногласия и вывести отношения на новый уровень.