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Звезда «VIP Тернополь» Виктор Гевко разводится с женой

Жена юмориста официально подала в суд

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «VIP Тернополь» Виктор Гевко разводится с женой
Звезда «VIP Тернополь» Виктор Гевко разводится с женой Фото: facebook.com/profile.php?id=100066434752294

Известный украинский юморист, участник проектов «VIP Тернополь» и «Лига смеха» Виктор Гевко официально разводится со своей женой Наталией. Информация о предстоящем судебном заседании появилась на официальном портале Тернопольского горрайонного суда.

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Инициатором разрыва выступила сама Наталия. Дело о расторжении брака назначено к судебному рассмотрению на 17 августа. Документы на развод женщина подала еще в декабре прошлого года.

Слухи о кризисе в отношениях пары ходили уже давно. В 2020 году во время выборов на должность мэра Тернополя во дворе дома шоумена произошла драка с его участием. Конфликт вспыхнул якобы из-за ревности к жене. Сам Виктор позже опроверг эту информацию в интервью Славе Демину, заявив, что тему раздули его политические оппоненты.

Напомним, что у Виктора и Наталии есть 9-летний сын Назар.

Виктор Гевко разводится с женой tem.te.court.gov.ua
Виктор Гевко разводится с женой tem.te.court.gov.ua

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Теги:
Лига Смеха, VIP Тернополь, шоу-бизнес, разводы звезд

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