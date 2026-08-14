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Пономарев поделился редким фото с подросшим сыном

Как выглядит 19-летний Александр

Автор: Коваленко Наталья
Пономарев поделился редким фото с подросшим сыном
Пономарев поделился редким фото с подросшим сыном instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономарев поделился с фанами редким семейным моментом. На своей странице в инстаграме исполнитель впервые за долгое время показал младшего ребенка. Звезда сцены опубликовал теплое селфи с сыном Александром.

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Пономарев позировал в темных очках, в темно-синей футболке с ярким принтом синего осьминога в красных солнечных очках. А 19-летний Александр появился перед камерой с кудрявыми темно-русыми волосами в коричневой футболке-поло.

«Прекрасный сегодня вечер... Сын дома», — подписал снимок Народный артист.

Александр Пономарьов с сыном instagram.com/ponomaryovoleksandr
Александр Пономарьов с сыном instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Теги:
Александр Пономарев, шоу-бизнес, дети звезд

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