Пономарев поделился редким фото с подросшим сыном

Как выглядит 19-летний Александр

Автор: Коваленко Наталья

Украинский певец Александр Пономарев поделился с фанами редким семейным моментом. На своей странице в инстаграме исполнитель впервые за долгое время показал младшего ребенка. Звезда сцены опубликовал теплое селфи с сыном Александром.

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Пономарев позировал в темных очках, в темно-синей футболке с ярким принтом синего осьминога в красных солнечных очках. А 19-летний Александр появился перед камерой с кудрявыми темно-русыми волосами в коричневой футболке-поло.

«Прекрасный сегодня вечер... Сын дома», — подписал снимок Народный артист.