Пономарев поделился редким фото с подросшим сыном
Как выглядит 19-летний Александр
Пономарев поделился редким фото с подросшим сыном instagram.com/ponomaryovoleksandr
Украинский певец Александр Пономарев поделился с фанами редким семейным моментом. На своей странице в инстаграме исполнитель впервые за долгое время показал младшего ребенка. Звезда сцены опубликовал теплое селфи с сыном Александром.
Читай также: Без собственного авто и с одной квартирой: MELOVIN признался, на что тратит свои заработкиПономарев позировал в темных очках, в темно-синей футболке с ярким принтом синего осьминога в красных солнечных очках. А 19-летний Александр появился перед камерой с кудрявыми темно-русыми волосами в коричневой футболке-поло.
«Прекрасный сегодня вечер... Сын дома», — подписал снимок Народный артист.
Александр Пономарьов с сыном instagram.com/ponomaryovoleksandr