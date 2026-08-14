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Раскрыты новые подробности тайной свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

На свадьбе отсутствовали близкие родственники футболиста

Автор: Коваленко Наталья
Раскрыты новые подробности тайной свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
Раскрыты новые подробности тайной свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес instagram.com/georginagio

Стали известны новые подробности свадьбы португальского футболиста Криштиану Роналду и аргентинского блогера Джорджины Родригес. Пара официально заключила брак во вторник, 11 августа, в их новом роскошном поместье стоимостью £30 миллионов в Кашкайше, неподалеку от Лиссабона.

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Издание Jornal de Notícias получило копию свидетельства о браке, согласно которой свадьба была очень скромной. На ней присутствовали только дети пары и четыре официальных свидетеля.

Интересно, что на церемонии не было даже ближайших родственников спортсмена — его матери Долорес Авейру, а также брата и сестер.

По словам португальской телеведущей Кристины Феррейры в эфире программы Dois at 10, семья Криштиану вообще не была приглашена. Более того, по ее данным, родные узнали о свадьбе буквально «за 30 секунд» до ее начала.

Несмотря на слухи о возможной обиде, мать Роналду и его сестра Катия публично поддержали молодоженов, оставив эмодзи в форме сердца под свадебной публикацией Криштиану в соцсетях.

Среди свидетелей на свадьбе влюбленных были сестра Джорджины Ивана, давний друг Роналду Мигель Пайшау и испанская пара ювелиров Хосе Родригес Санхиль с женой.

Накануне свадьбы, 10 августа, влюбленные подписали брачный договор у нотариуса в Лиссабоне, согласно которому их имущество остается раздельным. Также, по местным традициям, Джорджина решила сохранить свою девичью фамилию.

Сейчас молодожены уже вернулись в Саудовскую Аравию, где Роналду выступает за клуб «Аль-Наср», готовясь к старту нового футбольного сезона.

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Теги:
шоу-бизнес, Криштиану Роналду, свадьбы звезд, Джорджина Родригес

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