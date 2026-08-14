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На Селену Гомес и ее маму подали в суд за мошенничество

Иск подали инвесторы стартапа Wondermind

Автор: Коваленко Наталья
На Селену Гомес и ее маму подали в суд за мошенничество
На Селену Гомес и ее маму подали в суд за мошенничество
Getty Images

Американская певица и актриса Селена Гомес, ее мать Мэнди Тифи и их бизнес-партнер Даниэлла Пирсон оказались в центре громкого судебного скандала. По данным издания Bloomberg, пятеро инвесторов подали иск в федеральный суд штата Делавэр, обвиняя основателей стартапа в сфере ментального здоровья Wondermind Global Inc. в мошенничестве с ценными бумагами, введении в заблуждение и невыполнении контрактных обязательств.

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Стартап Wondermind был основан в 2021 году как платформа для «ментального фитнеса». Во время привлечения инвестиций в 2022 году компанию оценили в 95 миллионов долларов. Однако истцы, вложившие около 1,2 миллиона долларов, утверждают, что их обманули.

По словам инвесторов, Гомес обещала выступать директором по маркетингу и привлекать более 500 миллионов своих подписчиков в соцсетях. Вместо этого звезда «проигнорировала контрактные обязательства» и дистанцировалась от проекта.

Компания заявляла о сотрудничестве с финансовыми гигантами вроде JPMorgan Chase и Fidelity, а также о разработке мобильного приложения. Как выяснилось, сделок не существовало, а приложение так и не создали.

Пока компания «тихо распадалась», руководство на протяжении трех лет не сообщало инвесторам о задолженностях перед сотрудниками и отсутствии прибыли.

«Партнерств не существовало. Инициативы так и не материализовались. Приложение так и не построили. И на протяжении трех лет, пока компания тихо разваливалась, ни один из основателей или директоров не сказал ни слова инвесторам», — отмечается в исковом заявлении.

Настоящее положение дел в Wondermind раскрылось только осенью 2025 года после громкого расследования издания The Cut. В материале шла речь о хаосе в управлении компанией, внутренних конфликтах между матерью певицы Мэнди Тифи и соосновательницей Даниэллой Пирсон, а также о напряженных личных отношениях между самой Селеной и ее матерью.

Сейчас инвесторы требуют полного возврата своих вложений и возмещения убытков. Представители Селены Гомес пока воздерживаются от официальных комментариев.

Селена Гомес с мамой
Селена Гомес с мамой
Getty Images

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Теги:
Селена Гомес, суд, мошенничество, обвинения, шоу-бизнес

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