Огневич удивила размером трат на жизнь в столице

Злата Огневич также вернулась к своим словам о том, что поддержание красоты требует денег.

Только на косметолога Оневич тратит в месяц тысячу долларов

Злата Огневич поделилась, какие суммы ежемесячно закладывает на ежедневные расходы и поддержку внешнего вида.

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Артистка сообщила, что для комфортной жизни в Киеве ей необходимо около пяти тысяч долларов в месяц. В эту сумму входят самые разные расходы – от продуктов питания и горючего до занятий спортом, медицинских услуг и ухода за собой.

Огневич также отметила, что отдельную статью бюджета составляют косметологические процедуры. Она рассказала, что ежемесячно направляет на поддержание красоты около тысячи долларов.

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Певица объяснила, что хороший внешний вид зависит не только от дисциплины, правильного образа жизни и регулярных тренировок. По ее мнению, важную роль также играют системный уход, профилактические осмотры у специалистов, прием витаминов и другие аспекты заботы о здоровье, требующие немалых финансовых затрат.