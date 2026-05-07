Селин Тюркмен вновь прощается с кастом «Клюквенного щербета»

Турецкая актриса Селин Тюркмен , вернувшаяся к образу Чимен в четвертом сезоне «Клюквенного щербета», приняла решение окончательно завершить свое участие в съемках популярной драмы.

Автор: Кива Александр

Как только стало известно о продлении «Клюквенного щербета» на пятый сезон, медиапространство заполнилось инсайдами о грядущих перестановках в актерском составе. Поклонники активно обсуждают, кто из полюбившихся героев останется в сюжете, а чья история подойдет к финалу.

Работа над столь долгоиграющим хитом требует от коллектива колоссальных усилий и полной вовлеченности. Поддержание высоких рейтингов и зрительского внимания на протяжении нескольких лет — задача не из легких. Однако не все участники процесса готовы посвятить еще один съемочный год одному и тому же амплуа. В частности, Селин Тюркмен, исполняющая роль Чимен Арслан, решила, что пришло время двигаться дальше.

По информации авторитетного репортера Бирсен Алтунташ, Селин останется на экранах до конца четвертого сезона, но в новых сериях зрители её не увидят. Примечательно, что саму Чимен выводить из сюжета не планируют: ожидается, что за летний перерыв 2026 года продюсеры из Gold Film подберут на эту роль другую актрису.

Стоит напомнить, что это уже не первый уход Тюркмен из проекта. Ранее ее исчезновение из каста объясняли необходимостью сосредоточиться на получении высшего образования. Однако вскоре после «отставки» младшей дочери Кывылджим выяснилось, что актриса получила роль в сериале «Черная шелковица». Тот проект закрыли довольно быстро, и Селин надолго в нем не задержалась. Тогда в фан-сообществах поползли слухи, что история с учебой была лишь ширмой, а на деле девушка просто искала более перспективные предложения.

В текущем четвертом сезоне Селин триумфально вернулась. По сюжету Чимен прилетела из-за границы, где (какое совпадение!) училась в вузе. Героиня планировала лишь навестить родных во время каникул, но из-за череды семейных драм решила остаться в Стамбуле, чтобы подставить плечо близким в трудную минуту.

Точные мотивы нынешнего ухода актрисы пока не озвучены, однако основная версия в Сети связана с профессиональной реализацией вне камер. В начале апреля 2026 года в соцсетях появилась новость о том, что Селин официально получила диплом адвоката. По закону совмещать юридическую практику со съемками невозможно: нужно выбирать что-то одно.

Судя по всему, девушка предпочла карьеру юриста, что выглядит логично на фоне затянувшегося кризиса в турецком кинопроизводстве. Впрочем, нельзя исключать и творческие разногласия: возможно, актрису не устроил вектор развития её персонажа в сценарии пятого сезона.

Источники также намекают, что уход Селин Тюркмен — лишь верхушка айсберга. Поговаривают, что в финале четвертого сезона сериал покинут еще трое актеров, но их имена и причины увольнения пока держатся в строгом секрете.