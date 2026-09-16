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Топ-5 чаев для расслабления и сна

Автор: Сайко Леся
Топ-5 чаев для расслабления и сна
Топ-5 чаев для расслабления и сна
pixabay.com

Травяные чаи — один из самых доступных и приятных способов снизить уровень стресса, снять напряжение после насыщенного дня и настроить организм на здоровый, глубокий сон.

Ниже приведены самые эффективные чаи для расслабления и легкого засыпания, а также правила их применения.

Ромашковый чай

  • Как работает: Ромашка содержит апигенин — антиоксидант, который связывается со специфическими рецепторами в головном мозге, уменьшая тревожность и стимулируя засыпание.
  • Кому подойдет: Идеальный вариант для ежедневного использования при лёгком стрессе и бессоннице.

Чай из мяты и мелиссы

  • Как работает: Мелисса и мята мягко снижают уровень кортизола (гормона стресса), расслабляют гладкую мускулатуру и снимают спазмы, помогая избавиться от чувства физического напряжения.
  • Кому подойдет: Тем, кто испытывает эмоциональное выгорание или чувствует тяжесть в теле перед сном.

Чай с валерианой

  • Как работает: Корень валерианы увеличивает концентрацию гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в нервной системе, что оказывает выраженный седативный эффект.
  • Кому подойдет: При сильном перевозбуждении, частых ночных пробуждениях и устойчивой бессоннице.

Пассифлора (Страстоцвет)

  • Как работает: Успокаивает навязчивые, «крутящиеся» в голове мысли и помогает быстрее погрузиться в фазу глубокого сна.
  • Кому подойдет: Тем, кто долго не может заснуть из-за ментального переутомления и мыслей о работе или проблемах.

Иван-чай (ферментированный кипрей)

  • Как работает: Не содержит кофеина, мягко выравнивает эмоциональный фон, укрепляет нервную систему и не вызывает привыкания.
  • Кому подойдет: Для традиционного вечернего чаепития без резкого седативного воздействия.
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Теги:
напитки, чай

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