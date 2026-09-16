Топ-5 чаев для расслабления и сна
Топ-5 чаев для расслабления и сна
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Травяные чаи — один из самых доступных и приятных способов снизить уровень стресса, снять напряжение после насыщенного дня и настроить организм на здоровый, глубокий сон.
Ниже приведены самые эффективные чаи для расслабления и легкого засыпания, а также правила их применения.
Ромашковый чай
- Как работает: Ромашка содержит апигенин — антиоксидант, который связывается со специфическими рецепторами в головном мозге, уменьшая тревожность и стимулируя засыпание.
- Кому подойдет: Идеальный вариант для ежедневного использования при лёгком стрессе и бессоннице.
Чай из мяты и мелиссы
- Как работает: Мелисса и мята мягко снижают уровень кортизола (гормона стресса), расслабляют гладкую мускулатуру и снимают спазмы, помогая избавиться от чувства физического напряжения.
- Кому подойдет: Тем, кто испытывает эмоциональное выгорание или чувствует тяжесть в теле перед сном.
Чай с валерианой
- Как работает: Корень валерианы увеличивает концентрацию гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в нервной системе, что оказывает выраженный седативный эффект.
- Кому подойдет: При сильном перевозбуждении, частых ночных пробуждениях и устойчивой бессоннице.
Пассифлора (Страстоцвет)
- Как работает: Успокаивает навязчивые, «крутящиеся» в голове мысли и помогает быстрее погрузиться в фазу глубокого сна.
- Кому подойдет: Тем, кто долго не может заснуть из-за ментального переутомления и мыслей о работе или проблемах.
Иван-чай (ферментированный кипрей)
- Как работает: Не содержит кофеина, мягко выравнивает эмоциональный фон, укрепляет нервную систему и не вызывает привыкания.
- Кому подойдет: Для традиционного вечернего чаепития без резкого седативного воздействия.