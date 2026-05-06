Сериалы Netflix: лучшие на неделе 27 апреля – 3 мая 2026 года

Что смотрели украинцы в начале мая

Автор: Коваленко Наталья
Экшн-триллер «Гнев» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 27 апреля по 3 мая 2026 года.

Ветеран спецназа борется за то, чтобы спасти жизнь девочки-подростка на смертоносных улицах Рио-де-Жанейро. Первый сезон посмотрели 11 млн зрителей (61 млн часов просмотров).

Второе место занял документальный мини-сериал «Стоит ли мне выходить замуж за убийцу?». Невеста, ставшая ключевым свидетелем, рассказывает, как она оставалась помолвлена с мужчиной, обвиняемым в убийстве, одновременно собирая доказательства против него. Лента собрала 10,6 млн зрителей и 26,8 млн часов просмотров.

Третью строчку занял лидер прошлой недели — психологическая драма «Неизбранные». Когда молодая мать из таинственного культа встречается с загадочным незнакомцем, она начинает рискованный роман, который пробуждает желания и темные тайны. Первый сезон посмотрели 8,8 млн зрителей (39,7 млн часов).

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 27 апреля – 3 мая 2026 года:

  1. «Гнев», первый сезон — 11 млн зрителей
  2. «Стоит ли мне выходить замуж за убийцу?», мини-сериал — 10,6 млн зрителей
  3. «Неизбранные», первый сезон — 8,8 млн зрителей
  4. «Плеймейкерша», второй сезон — 6,7 млн зрителей
  5. «Халк Хоган: Настоящий американец», мини-сериал — 3,1 млн зрителей
  6. Raw: 2026 — 2,8 млн зрителей
  7. «Точка набора», первый сезон — 2,5 млн зрителей
  8. «Денни, вперед!», первый сезон — 2,3 млн зрителей
  9. «Сейлиш и Джордан Маттер», первый сезон — 2,2 млн зрителей
  10. «Очень странные дела: Сказки 85-го года», первый сезон — 2,1 млн зрителей

В рейтинге украинских пользователей Netflix на первое место поднялся подростковый сериал «Учитель под прикрытием». Эдди, математический гений и мелкий мошенник, избегает тюремного заключения, работая под прикрытием учителем. Его миссия: выявить ребенка крупного преступника.

Второе место занял экшн «Гнев», а на третьей позиции расположилась драма «Неизбранные».

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 27 апреля – 3 мая 2026 года:

  1. «Учитель под прикрытием», первый сезон
  2. «Гнев», первый сезон
  3. «Неизбранные», первый сезон
  4. «Плеймейкерша», второй сезон
  5. «Стоит ли мне выходить замуж за убийцу?», мини-сериал
  6. «Закон Лидии Поэт», третий сезон
  7. «Очень странные дела: Сказки 85-го года», первый сезон
  8. «Тихое нашествие», первый сезон
  9. «Грызня», второй сезон
  10. «Плеймейкерша», первый сезон

