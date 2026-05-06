Что смотрели украинцы в начале мая

Автор: Коваленко Наталья

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 27 апреля – 3 мая 2026 года

Экшн-триллер «Гнев» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 27 апреля по 3 мая 2026 года.

Ветеран спецназа борется за то, чтобы спасти жизнь девочки-подростка на смертоносных улицах Рио-де-Жанейро. Первый сезон посмотрели 11 млн зрителей (61 млн часов просмотров).

Второе место занял документальный мини-сериал «Стоит ли мне выходить замуж за убийцу?». Невеста, ставшая ключевым свидетелем, рассказывает, как она оставалась помолвлена с мужчиной, обвиняемым в убийстве, одновременно собирая доказательства против него. Лента собрала 10,6 млн зрителей и 26,8 млн часов просмотров.

Третью строчку занял лидер прошлой недели — психологическая драма «Неизбранные». Когда молодая мать из таинственного культа встречается с загадочным незнакомцем, она начинает рискованный роман, который пробуждает желания и темные тайны. Первый сезон посмотрели 8,8 млн зрителей (39,7 млн часов).

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 27 апреля – 3 мая 2026 года:

«Гнев», первый сезон — 11 млн зрителей «Стоит ли мне выходить замуж за убийцу?», мини-сериал — 10,6 млн зрителей «Неизбранные», первый сезон — 8,8 млн зрителей «Плеймейкерша», второй сезон — 6,7 млн зрителей «Халк Хоган: Настоящий американец», мини-сериал — 3,1 млн зрителей Raw: 2026 — 2,8 млн зрителей «Точка набора», первый сезон — 2,5 млн зрителей «Денни, вперед!», первый сезон — 2,3 млн зрителей «Сейлиш и Джордан Маттер», первый сезон — 2,2 млн зрителей «Очень странные дела: Сказки 85-го года», первый сезон — 2,1 млн зрителей

В рейтинге украинских пользователей Netflix на первое место поднялся подростковый сериал «Учитель под прикрытием». Эдди, математический гений и мелкий мошенник, избегает тюремного заключения, работая под прикрытием учителем. Его миссия: выявить ребенка крупного преступника.

Второе место занял экшн «Гнев», а на третьей позиции расположилась драма «Неизбранные».

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 27 апреля – 3 мая 2026 года:

«Учитель под прикрытием», первый сезон «Гнев», первый сезон «Неизбранные», первый сезон «Плеймейкерша», второй сезон «Стоит ли мне выходить замуж за убийцу?», мини-сериал «Закон Лидии Поэт», третий сезон «Очень странные дела: Сказки 85-го года», первый сезон «Тихое нашествие», первый сезон «Грызня», второй сезон «Плеймейкерша», первый сезон