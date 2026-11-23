Иногда отношения заканчиваются, так и не начавшись.

Автор: Сайко Леся

Когда вы возлагали на отношения такие большие надежды, но они внезапно обрываются, самое время погоревать. Вы задаётесь вопросом, что произошло, не осознавая, что у каждого знака зодиака есть ужасные привычки в отношениях, которые влияют на их любовь.

У каждого знака зодиака есть своя модель отношений, и астрология показывает, что не только совместимость влияет на то, как люди любят друг друга и что побуждает их расстаться.

Понимание того, почему каждый знак зодиака неблагоприятен в отношениях, даст вам пищу для размышлений и, возможно, позволит увидеть, как ваши отношения в будущем будут процветать.

Вот почему ваш знак зодиака ужасен в отношениях

Овен (21 марта – 19 апреля)

Романтические отношения Овна заканчиваются, даже не начавшись, из-за того, что он не относится к ним с заботой и вниманием. Овны строят планы и никогда не приглашают партнёра, а потом удивляются, когда тот начинает им в этом возражать.

Хотя Овны, возможно, ожидали, что партнёр будет их игнорировать, они не показывают, что заинтересованы в долгосрочных отношениях. Можно вести себя спокойно, но не до такой степени, чтобы полностью исключить партнёра из своей жизни.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец плохо справляется с отношениями из-за тщательного набора проверок и испытаний, которые он устраивает, чтобы убедиться, что партнёр достоин доверия. Но Телец так долго пытается убедиться, что этот человек достаточно хорош для него, что в конце концов теряет терпение и решает, что не стоит и пытаться.

Телец не понимает, что потенциальный партнёр не хочет доказывать свою состоятельность. Иногда ему нужно сделать шаг веры и позволить случиться тому, что случится.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы терпят неудачу в отношениях из-за «сожаления покупателя» и предпочитают не ограничивать себя в выборе партнёра. Они не хотят связывать себя обязательствами, если найдётся кто-то получше.

Близнецы также не любят, когда отношения становятся эмоциональными. Им лучше держаться на расстоянии, и если их отношения не перерастут во что-то серьёзное, это не повредит им самим. По крайней мере, им самим.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак ужасен в отношениях, потому что видит потенциал в отношениях, которые не всегда есть. Если партнёр с самого начала честен и не хочет серьёзных отношений, Рак думает, что сможет переубедить его. Но Рак не честен с собой.

Они не могут выбрать кого-то только потому, что это вызов, над которым нужно одержать победу. В следующий раз Раку стоит поверить, когда кто-то говорит, что ему это неинтересно, и двигаться дальше.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лев слишком занят, чтобы тратить время на «почти» и «недостаточно хорошо», поэтому он принимает твёрдое и здравое решение покончить с отношениями. Хотя это лучше, чем обманывать кого-то и разбивать ему сердце, именно такой подход делает Льва неспособным к отношениям .

Лев знает, что он — идеальный вариант, и не согласен на меньшее. К счастью, его уверенность в себе невероятно привлекательна, и люди тянутся к нему, так что он, вероятно, не будет долго одинок.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы, как правило, не умеют строить отношения, потому что отдаляются от своего партнёра. Когда Дева и её вторая половинка находятся на разных этапах жизни, между ними не возникает позитивного контакта, и Дева решает пойти разными путями.

Они знают, что не могут навязать отношения, особенно когда у обоих партнёров нет эмоциональных ресурсов для создания прочной связи. Потеря потенциальной родственной души не приносит Деве облегчения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы невероятно осторожны, чтобы не сказать или не сделать что-то не так в отношениях, и это делает их отношения неискренними.

Весам невозможно поддерживать такие отношения, потому что они ценят честность, а уязвимость сближает их с партнёром. Весы внимательны к чувствам другого человека , но не настолько, чтобы бояться раскрыть свою истинную сущность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион плохо ладит с отношениями, потому что поначалу всё быстро накаляется, но вскоре сходит на нет. Влечение, конечно, есть, но больше ничего нет, и это заставляет Скорпиона отступить и закончить отношения.

В этом случае для построения здоровых отношений этого недостаточно. Всё сводится к физическому насыщению, но дальше этого ничего не растёт.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы склонны к неудачам в отношениях, потому что вскоре чувствуют, что партнёрство их душит. Они ценят свою независимость и хотят чувствовать себя свободными делать всё, что им вздумается, не чувствуя себя связанными с кем-то.

Осознав реальность, Стрелец прекращает отношения. Возможно, они могли бы всё уладить, но это очень пугает их.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги ужасны в отношениях, потому что ставят работу превыше всего, из-за чего у них почти нет времени даже на встречи с партнёром. Они слишком заняты для отношений .

Они могут убедить себя, что смогут сохранить отношения и вне карьеры, но это просто неправдоподобно. Даже если они хотят отношений, они рассматривают разрыв как возможность «отпустить» партнёра, чтобы больше времени уделять работе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи плохо ладят с отношениями, потому что редко проводят время наедине со своим партнёром . Они предпочитают встречи с друзьями и избегают приятного вечера в компании своей второй половинки.

Водолеи просто не хотят заниматься «парными делами» вместе. Они даже не держат партнёра за руку, создавая впечатление отстранённости и безразличия. Неудивительно, что партнёр бросил их.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы плохо сохраняют отношения, потому что считают своего партнёра своего рода телепатом. Они ожидают, что партнёр в любой момент поймёт, что они чувствуют, и легко отталкивают его.

Судя по поведению Рыб, их партнёр может подумать, что они хотят только дружбы и не хотят продолжать романтические отношения. Рыбам нужно понять, что им нужно открыто заявлять о своих потребностях, а не предполагать, что партнёр и так всё знает.