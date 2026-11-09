Ретроградный Юпитер: как влияет на знаки зодиака

Ретроградный Юпитер – это не время для того, чтобы паниковать или ожидать неудач, а, наоборот, это мощный период для внутренней "уборки".

Автор: Сайко Леся

Ретроградное движение планет всегда привлекает внимание астрологов и интересующихся влиянием небесных тел на земную жизнь. Когда Юпитер, планета большого счастья, расширения, мудрости и оптимизма, начинает свое обратное движение (становится ретроградным), его энергия не исчезает, а изменяет свою устремленность: из внешней экспансии она переходит во внутреннее развитие и переоценку.

Этот период – это время для интроспекции, пересмотра наших целей, убеждений, финансовых стратегий и нравственных принципов. Юпитер заставляет нас задуматься: действительно ли мы двигаемся в правильном направлении? Соответствуют ли наши желания нашим истинным ценностям?

Общее влияние ретроградного Юпитера

Сам по себе ретроградный Юпитер редко приносит разрушительные события, но может замедлить прогресс в сферах, которыми он руководит.

Образование и знание: Возврат к ранее начатому обучению, пересдача экзаменов или переосмысление полученных знаний.

Финансы и инвестиции: Это время для ревизии бюджета, возврата долгов, переоценки рискованных инвестиций, а не для создания новых, масштабных финансовых проектов.

Путешествия и расширения: Планирование дальних поездок может потребовать дополнительного времени и проверки деталей. Расширение бизнеса или мировоззрения будет происходить "вширь" во внутреннем плане, а не во внешнем.

Закон и Мораль: Это идеальное время для исправления старых ошибок, урегулирования "зависших" юридических вопросов и уточнения личных этических норм.

Как ретроградный Юпитер повлияет на каждый знак Зодиака

Воздействие Юпитера зависит от того, каким домом в вашей натальной карте он управляет во время ретроградности. Вот общие тенденции для солнечных знаков:

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Овен: Воздействие на сферу самоценности, финансов и ресурсов. Вам следует пересмотреть свой бюджет и источники дохода. Юпитер спрашивает: отвечает ли ваш заработок вашей ценности?

Лев: Воздействие на карьеру, статус и долгосрочные цели. Возможен возврат к старым карьерным амбициям. Это время, чтобы понять, действительно ли текущий путь ведет к желаемому признанию.

Стрелец: Воздействие на личное развитие, философию и мировоззрение. Возможно ощущение "застоя". Переосмыслите свои убеждения и жизненную философию. Время для глубочайшего самоанализа.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог)

Телец: Воздействие на духовность, подсознание и тайны. Вас ждет глубокая внутренняя работа. Обратите внимание на сны и интуицию. Пора отпустить то, что вы скрывали от себя.

Дева: Воздействие на партнерство, отношения и открытых врагов. Это период переоценки важных деловых или романтических союзов. Юпитер просит проверить: есть ли баланс "давать-брать"?

Козерог: Влияние на здоровье, ежедневную рутину и рабочие обязанности. Просмотрите свой график и привычки. Юпитер потребует переоценки того, как вы заботитесь о своем теле и производительности.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Близнецы: влияние на социальный круг, друзей, надежды и групповую деятельность. Ожидается проверка друзей на верность. Переосмыслите, какие групповые проекты действительно стоят вашей энергии.

Весы: Воздействие на внутреннее "Я", имидж и самовыражение. Возможен возврат к старым интересам или хобби, которые были отложены. Пора "найти себя" заново, пересмотреть личный бренд.

Водолей: Воздействие на дом, семью, корни и недвижимость. Возможны вопросы, связанные с домом, ремонтом или старшими родственниками, которые потребуют вашего внимания и просмотра планов.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)