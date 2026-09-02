Какой церковный праздник 3 сентября и что нельзя делать
Церковь вспоминает священномученика Анфима и мученицу Василиссу Никомидийскую.
В четверг, 3 сентября, православные христиане чтят память священномученика Анфима и мученицу Василиссу Никомидийскую. Их вспоминают 3 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 16 сентября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Петр, Василиса, Алексей, Владимир, Николай, Андрей, Илья и Сергей.
Какой церковный праздник 3 сентября
Анфим жил в Никомидии и трудился епископом. Во времена гонения на христиан воодушевлял свою паству. Многих христиан в то время замучили, то Анфим решил, что его жизнь ценна и он должен дальше проповедовать Слово Божие, для чего скрывался от преследований.
Когда его обнаружили, то Анфим накормил и тепло принял воинов, отчего солдаты засомневались, нужно ли его выдавать императору. Анфим сдался сам, так как был готов пострадать за веру. Воины крестились и доставили мученика к Диоклетиану, который приказал долго мучить праведника, а после казнить.
Василиса проживала в Никомидии. Девочке было 9 лет, когда она исповедовала христианство перед язычниками. Сначала правитель уговаривал Василису отречься от Иисуса Христа, а после предал страшным пыткам. Однако девочка осталась невредимой.
Тогда палач упал к ногам святой, крестился и извинялся. Василиса простила мучителя, а через некоторое время мирно отошла к Богу во время молитвы.
Традиции и обычаи 3 сентября
В этот день принято убирать вокруг дома хлам, в частности, старые вещи. Также убирали лен, так как нужно было поспешить до того момента, как начнутся дожди и холод.
- Если днем туман - к легкой работе в поле.
- Если птицы низко летят - к ухудшению погоды.
- Если тепло - к затяжной зиме.
Что нельзя делать 3 сентября
- Нельзя отказывать в помощи.
- Не стоит ругаться.
- Не следует тяжело трудиться.
- Не нужно есть вредную еду.
- Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.
- Не следует держать дома старые вещи.