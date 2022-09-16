Церковь вспоминает свя­щен­но­му­че­ника Ан­фима и му­че­ни­цу Ва­си­лис­су Ни­ко­ми­дий­скую.

Автор: Шапарь Анастасия

В пятницу, 16 сентября, православные христиане чтят память свя­щен­но­му­че­ника Ан­фима и му­че­ни­цу Ва­си­лис­су Ни­ко­ми­дий­скую. В мире празднуют День охраны озонового слоя.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Петр, Василиса, Алексей, Владимир, Николай, Андрей, Илья и Сергей.

Какой церковный праздник 16 сентября

Анфим жил в Никомидии и трудился епископом. Во времена гонения на христиан воодушевлял свою паству. Многих христиан в то время замучили, то Анфим решил, что его жизнь ценна и он должен дальше проповедовать Слово Божие, для чего скрывался от преследований.

Когда его обнаружили, то Анфим накормил и тепло принял воинов, отчего солдаты засомневались, нужно ли его выдавать императору. Анфим сдался сам, так как был готов пострадать за веру. Воины крестились и доставили мученика к Диоклетиану, который приказал долго мучить праведника, а после казнить.

Свя­щен­но­му­че­ник Ан­фим. azbyka.ru

Василиса проживала в Никомидии. Девочке было 9 лет, когда она исповедовала христианство перед язычниками. Сначала правитель уговаривал Василису отречься от Иисуса Христа, а после предал страшным пыткам. Однако девочка осталась невредимой.

Тогда палач упал к ногам святой, крестился и извинялся. Василиса простила мучителя, а через некоторое время мирно отошла к Богу во время молитвы.

Му­че­ни­ца Ва­си­лис­са Ни­ко­ми­дий­ская. azbyka.ru

Традиции и обычаи 16 сентября

В этот день принято убирать вокруг дома хлам, в частности, старые вещи. Также убирали лен, так как нужно было поспешить до того момента, как начнутся дожди и холод.

Если днем туман - к легкой работе в поле.

Если птицы низко летят - к ухудшению погоды.

Если тепло - к затяжной зиме.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя отказывать в помощи.

Не стоит ругаться.

Не следует тяжело трудиться.

Не нужно есть вредную еду.

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.

Не следует держать дома старые вещи.

Международный день охраны озонового слоя

Праздник был учрежден в 1994 году Генассамблеей ООН. Дата выбрана в память о подписании Монреальского протокола по веществам, которые разрушают озоновый слой.

Озоновый слой - это тонкий газовый щит, который защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя сохранению жизни на планете.

Озоновый слой простирается над землей огромным покрывалом. Если этот слой истощится когда-нибудь, то будет опасность для всей биосферы и всего живого. От попадания ультрафиолетовых лучей на человека могут возникнуть рак кожи, слепота и другие заболевания.