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Какой церковный праздник 3 сентября и что нельзя делать

Церковь вспоминает свя­щен­но­му­че­ника Ан­фима и му­че­ни­цу Ва­си­лис­су Ни­ко­ми­дий­скую.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 3 сентября и что нельзя делать
В этот день продолжалась уборка льна.
открытые источники

В четверг, 3 сентября, православные христиане чтят память свя­щен­но­му­че­ника Ан­фима и му­че­ни­цу Ва­си­лис­су Ни­ко­ми­дий­скую. Их вспоминают 3 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 16 сентября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Петр, Василиса, Алексей, Владимир, Николай, Андрей, Илья и Сергей.

Какой церковный праздник 3 сентября

Анфим жил в Никомидии и трудился епископом. Во времена гонения на христиан воодушевлял свою паству. Многих христиан в то время замучили, то Анфим решил, что его жизнь ценна и он должен дальше проповедовать Слово Божие, для чего скрывался от преследований. 

Когда его обнаружили, то Анфим накормил и тепло принял воинов, отчего солдаты засомневались, нужно ли его выдавать императору. Анфим сдался сам, так как был готов пострадать за веру. Воины крестились и доставили мученика к Диоклетиану, который приказал долго мучить праведника, а после казнить.

Свя­щен­но­му­че­ник Ан­фим.
Свя­щен­но­му­че­ник Ан­фим.
azbyka.ru

Василиса проживала в Никомидии. Девочке было 9 лет, когда она исповедовала христианство перед язычниками. Сначала правитель уговаривал Василису отречься от Иисуса Христа, а после предал страшным пыткам. Однако девочка осталась невредимой. 

Тогда палач упал к ногам святой, крестился и извинялся. Василиса простила мучителя, а через некоторое время мирно отошла к Богу во время молитвы.

Му­че­ни­ца Ва­си­лис­са Ни­ко­ми­дий­ская.
Му­че­ни­ца Ва­си­лис­са Ни­ко­ми­дий­ская.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 3 сентября

В этот день принято убирать вокруг дома хлам, в частности, старые вещи. Также убирали лен, так как нужно было поспешить до того момента, как начнутся дожди и холод.

  • Если днем туман - к легкой работе в поле.
  • Если птицы низко летят - к ухудшению погоды.
  • Если тепло - к затяжной зиме.

Что нельзя делать 3 сентября

  • Нельзя отказывать в помощи.
  • Не стоит ругаться.
  • Не следует тяжело трудиться.
  • Не нужно есть вредную еду.
  • Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.
  • Не следует держать дома старые вещи.
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