Рецепт яблочного пирога Дорсет
Узнайте, как готовить дорсетский яблочный пирог.
Эта классическая британская выпечка — отличный способ использовать любые яблоки, которые у вас есть дома. Добавьте сочные яблоки в тесто с корицей и запекайте до золотистого цвета. Советуем подавать их теплыми с щедрым шариком ванильного мороженого.
Ингредиенты:
- 170 г несоленого сливочного масла, размягченного, плюс немного для смазывания
- 170 г мягкого светло-коричневого сахара
- 3 средних яйца комнатной температуры, слегка взбитых
- 200 г самоподнимающейся муки
- 1 ст. л. молотой корицы
- 1 ч.л. молотого мускатного ореха
- 3 средних яблока, очищенных от кожуры и сердцевины и нарезанных на кусочки толщиной 1 см
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- 1 ст. л. сахара
- ванильное мороженое или сливки для подачи (по желанию)
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 °C, включите конвекцию на 160 °C. Смажьте маслом и выстелите маслом и пергаментом круглую разъемную форму для выпечки диаметром 20 см.
Используя электрический венчик, взбейте масло и мягкий коричневый сахар вместе в течение 5 минут, пока масса не станет бледной и пушистой. Постепенно вбейте яйца, добавляя 1 ст. л. муки между каждым добавлением, чтобы предотвратить расслоение смеси. Добавьте оставшуюся муку и корицу, чтобы получилось гладкое тесто. Обваляйте яблоки в кукурузной муке, пока они не покроются, затем вмешайте в тесто, пока они не будут равномерно распределены.
Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте верх обратной стороной десертной ложки и посыпьте сахаром.
Выпекайте на средней полке духовки в течение 1 ч – 1 ч 10 мин до равномерного золотистого цвета, пока шпажка, вставленная в середину, не будет выходить чистой. Оставьте остывать в форме в течение 10 мин, прежде чем переложить на решетку для полного остывания.
Подавайте с шариком ванильного мороженого или сливками.
Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней. Торт можно заморозить на срок до 1 месяца. Размораживайте при комнатной температуре.