Узнайте, как готовить дорсетский яблочный пирог.

Автор: Сайко Леся

Эта классическая британская выпечка — отличный способ использовать любые яблоки, которые у вас есть дома. Добавьте сочные яблоки в тесто с корицей и запекайте до золотистого цвета. Советуем подавать их теплыми с щедрым шариком ванильного мороженого.

Ингредиенты:

170 г несоленого сливочного масла, размягченного, плюс немного для смазывания

170 г мягкого светло-коричневого сахара

3 средних яйца комнатной температуры, слегка взбитых

200 г самоподнимающейся муки

1 ст. л. молотой корицы

1 ч.л. молотого мускатного ореха

3 средних яблока, очищенных от кожуры и сердцевины и нарезанных на кусочки толщиной 1 см

2 ст. л. кукурузного крахмала

1 ст. л. сахара

ванильное мороженое или сливки для подачи (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C, включите конвекцию на 160 °C. Смажьте маслом и выстелите маслом и пергаментом круглую разъемную форму для выпечки диаметром 20 см.

Используя электрический венчик, взбейте масло и мягкий коричневый сахар вместе в течение 5 минут, пока масса не станет бледной и пушистой. Постепенно вбейте яйца, добавляя 1 ст. л. муки между каждым добавлением, чтобы предотвратить расслоение смеси. Добавьте оставшуюся муку и корицу, чтобы получилось гладкое тесто. Обваляйте яблоки в кукурузной муке, пока они не покроются, затем вмешайте в тесто, пока они не будут равномерно распределены.

Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте верх обратной стороной десертной ложки и посыпьте сахаром.

Выпекайте на средней полке духовки в течение 1 ч – 1 ч 10 мин до равномерного золотистого цвета, пока шпажка, вставленная в середину, не будет выходить чистой. Оставьте остывать в форме в течение 10 мин, прежде чем переложить на решетку для полного остывания.

Подавайте с шариком ванильного мороженого или сливками.

Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней. Торт можно заморозить на срок до 1 месяца. Размораживайте при комнатной температуре.