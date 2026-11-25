Куриное филе в нежном горчично-сливочном соусе с грибами: рецепт
Как вкусно приготовить куриное филе
Куриное филе в нежном горчично-сливочном соусе с грибами: рецепт. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Куриная грудка часто ассоциируется с сухим диетическим мясом, но этот рецепт в корне изменит ваше представление. Секрет кроется в густом, бархатистом соусе на основе жирных сливок, пикантной дижонской горчицы и ароматных шампиньонов с чесноком. Блюдо готовится в одной сковороде всего за 30 минут, а результат достоин подачи в хорошем ресторане.
Что понадобится:
- Основа: 2 куриных филе, 300 г шампиньонов.
- Для соуса: 100–120 мл сливок (20%), 100 мл горячего бульона (или воды), 1–1,5 ст. л. дижонской горчицы, 3–4 зубчика чеснока.
- Для обжарки: 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сливочного масла.
- Специи: соль, черный перец, приправа для птицы — по вкусу.
Пошаговое приготовление:
- Грибы нашинкуйте аккуратными пластинками, чеснок мелко порубите ножом. Каждое куриное филе разрежьте вдоль на два тонких стейка, натрите солью, перцем и любимыми специями.
- Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте кусочки филе до золотистой корочки — примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, после чего переложите мясо на тарелку.
- В этой же сковороде растопите сливочное масло. Выложите шампиньоны и обжаривайте их 3–5 минут. Добавьте измельченный чеснок и помешивайте всё вместе еще около минуты до появления яркого аромата.
- Влейте в сковороду теплые сливки и горячий бульон. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и томите соус 3–5 минут. Затем добавьте дижонскую горчицу, слегка присолите и поперчите, тщательно перемешав заправку.
- Верните обжаренное филе в сковороду с соусом, накройте крышкой и тушите на слабом огне 5–7 минут, чтобы мясо пропиталось ароматами.