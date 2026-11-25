Как вкусно приготовить куриное филе

Автор: Мельник Анна

Куриная грудка часто ассоциируется с сухим диетическим мясом, но этот рецепт в корне изменит ваше представление. Секрет кроется в густом, бархатистом соусе на основе жирных сливок, пикантной дижонской горчицы и ароматных шампиньонов с чесноком. Блюдо готовится в одной сковороде всего за 30 минут, а результат достоин подачи в хорошем ресторане.

Что понадобится:

Основа: 2 куриных филе, 300 г шампиньонов.

2 куриных филе, 300 г шампиньонов. Для соуса: 100–120 мл сливок (20%), 100 мл горячего бульона (или воды), 1–1,5 ст. л. дижонской горчицы, 3–4 зубчика чеснока.

100–120 мл сливок (20%), 100 мл горячего бульона (или воды), 1–1,5 ст. л. дижонской горчицы, 3–4 зубчика чеснока. Для обжарки: 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сливочного масла.

1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сливочного масла. Специи: соль, черный перец, приправа для птицы — по вкусу.

Пошаговое приготовление: