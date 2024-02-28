Он определенно понравится любителям легких овощных блюд

Автор: Мельник Анна

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Как приготовить итальянский суп минестроне: пошаговый рецепт

Суп минестроне — классика итальянской кухни. Секрет его особого вкуса в насыщенном овощном бульоне и нарезанных кубиком овощах. К слову, определенного списка овощей для минестроне не существует, поскольку используют зачастую сезонные. В теплое время это могут быть баклажаны, кабачки, а в холодное - картофель, лук, морковь. Также в традиционном рецепте используют мелкие макароны. Рассказываем, как приготовить итальянскую вкусноту в домашних условиях.

Ингредиенты:

3 ст. л. оливкового масла, плюс дополнительное для подачи

1 луковица, мелко нарезанная

1 палочка сельдерея, мелко нарезанная

1 морковь, очищенная и мелко нарезанная

1 кабачок, мелко нарезанный

70 г копченой панчетты, нарезанной кубиками

1 большой зубчик чеснока, раздавить

½ ч.л. сушеного орегано

1 х 400 г фасоли каннеллини

1 х 400 г банка измельченных помидоров

2 ст. л. томатного пюре

1,2 литра овощного бульона

1 лавровый лист

70 г мелких макарон

100 г зелени - кейл, мангольд или каволо неро

горсть базилика

мелко натертый пармезан, для подачи

Способ приготовления:

Разогрейте масло в большой кастрюле или сотейнике на слабом и среднем огне и слегка обжарьте лук, сельдерей, морковь, кабачки и панчетту в течение 10 минут. Добавьте чеснок и орегано и готовьте еще 1 мин. Добавьте фасоль, нарезанные помидоры, пюре, бульон и лавровый лист. Приправьте по вкусу. Доведите до кипения и готовьте 30 мин. Добавьте пасту и зелень и готовьте еще 10 мин. Разлейте по мискам, посыпьте базиликом и пармезаном. Приятного аппетита!

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