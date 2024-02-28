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Как приготовить итальянский суп минестроне: пошаговый рецепт

Он определенно понравится любителям легких овощных блюд

Автор: Мельник Анна
Как приготовить итальянский суп минестроне: пошаговый рецепт
Как приготовить итальянский суп минестроне: пошаговый рецепт
freepik.com

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Суп минестроне — классика итальянской кухни. Секрет его особого вкуса в насыщенном овощном бульоне и нарезанных кубиком овощах. К слову, определенного списка овощей для минестроне не существует, поскольку используют зачастую сезонные. В теплое время это могут быть баклажаны, кабачки, а в холодное - картофель, лук, морковь. Также в традиционном рецепте используют мелкие макароны. Рассказываем, как приготовить итальянскую вкусноту в домашних условиях.

Как приготовить итальянский суп минестроне: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. оливкового масла, плюс дополнительное для подачи
  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 1 палочка сельдерея, мелко нарезанная
  • 1 морковь, очищенная и мелко нарезанная
  • 1 кабачок, мелко нарезанный
  • 70 г копченой панчетты, нарезанной кубиками
  • 1 большой зубчик чеснока, раздавить
  • ½ ч.л. сушеного орегано
  • 1 х 400 г фасоли каннеллини
  • 1 х 400 г банка измельченных помидоров
  • 2 ст. л. томатного пюре
  • 1,2 литра овощного бульона
  • 1 лавровый лист
  • 70 г мелких макарон
  • 100 г зелени - кейл, мангольд или каволо неро
  • горсть базилика
  • мелко натертый пармезан, для подачи

Способ приготовления:

  1. Разогрейте масло в большой кастрюле или сотейнике на слабом и среднем огне и слегка обжарьте лук, сельдерей, морковь, кабачки и панчетту в течение 10 минут. Добавьте чеснок и орегано и готовьте еще 1 мин. Добавьте фасоль, нарезанные помидоры, пюре, бульон и лавровый лист. Приправьте по вкусу. Доведите до кипения и готовьте 30 мин.
  2. Добавьте пасту и зелень и готовьте еще 10 мин. Разлейте по мискам, посыпьте базиликом и пармезаном.
  3. Приятного аппетита!

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Теги:
итальянская кухня, рецепты

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