Как приготовить итальянский суп минестроне: пошаговый рецепт
Он определенно понравится любителям легких овощных блюд
Как приготовить итальянский суп минестроне: пошаговый рецепт
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Читай также: Как приготовить гуакамоле: простой рецепт от Евгения КлопотенкоСуп минестроне — классика итальянской кухни. Секрет его особого вкуса в насыщенном овощном бульоне и нарезанных кубиком овощах. К слову, определенного списка овощей для минестроне не существует, поскольку используют зачастую сезонные. В теплое время это могут быть баклажаны, кабачки, а в холодное - картофель, лук, морковь. Также в традиционном рецепте используют мелкие макароны. Рассказываем, как приготовить итальянскую вкусноту в домашних условиях.
Как приготовить итальянский суп минестроне: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 3 ст. л. оливкового масла, плюс дополнительное для подачи
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 1 палочка сельдерея, мелко нарезанная
- 1 морковь, очищенная и мелко нарезанная
- 1 кабачок, мелко нарезанный
- 70 г копченой панчетты, нарезанной кубиками
- 1 большой зубчик чеснока, раздавить
- ½ ч.л. сушеного орегано
- 1 х 400 г фасоли каннеллини
- 1 х 400 г банка измельченных помидоров
- 2 ст. л. томатного пюре
- 1,2 литра овощного бульона
- 1 лавровый лист
- 70 г мелких макарон
- 100 г зелени - кейл, мангольд или каволо неро
- горсть базилика
- мелко натертый пармезан, для подачи
Способ приготовления:
- Разогрейте масло в большой кастрюле или сотейнике на слабом и среднем огне и слегка обжарьте лук, сельдерей, морковь, кабачки и панчетту в течение 10 минут. Добавьте чеснок и орегано и готовьте еще 1 мин. Добавьте фасоль, нарезанные помидоры, пюре, бульон и лавровый лист. Приправьте по вкусу. Доведите до кипения и готовьте 30 мин.
- Добавьте пасту и зелень и готовьте еще 10 мин. Разлейте по мискам, посыпьте базиликом и пармезаном.
- Приятного аппетита!
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