Как приготовить знаменитый итальянский свадебный суп: пошаговый рецепт

Этот суп готовится менее чем за час.

Автор: Мельник Анна

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Ингредиенты:

500 г нежирного говяжьего фарша

1 большое яйцо, слегка взбитое

2 столовые ложки сухих панировочных сухарей

1 столовая ложка тертого пармезана

½ чайной ложки сушеного базилика

½ чайной ложки лукового порошка

5 ¾ стакана куриного бульона

2 стакана тонко нарезанной эскаролы

1 стакан сырых макарон орзо

⅓ стакана мелко нарезанной моркови

Способ приготовления:

Смешайте в миске говяжий фарш, яйцо, панировочные сухари, сыр пармезан, базилик и луковый порошок. Сформируйте из говяжьей смеси шарики размером 3/4 дюйма и выложите на застеленный пергаментом противень. Нагрейте бульон в большой кастрюле на среднем огне до кипения. Добавьте эскаролу, орзо, морковь и фрикадельки и снова доведите до кипения. Уменьшить огонь до среднего и варить на медленном огне, часто помешивая, чтобы предотвратить пригорание, пока макароны не станут мягкими, но твердыми на ощупь, примерно 10 минут. Подавать горячим и наслаждаться!

Итальянский свадебный суп — это сытное первое блюдо, состоящее из лапши, овощей, фрикаделек и бульона. Несмотря на то, что он называется "свадебный суп", этот суп не имеет ничего общего со свадьбой. Название происходит от итальянской фразы "minestra maritata", что на самом деле означает суп для женатых. Но это не брак, о котором мы думаем, а идеальное сочетание ингредиентов и вкус, который они создают. Делимся с вами рецептом.

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