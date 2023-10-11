Рецепт дня: салат с консервированными персиками, ветчиной и моцареллой
Как разнообразить меню салатом с персиками
Салат с консервированными персиками, ветчиной и моцареллой
Читай также: Легкие осенние салаты: ТОП-3 вкусных рецептаСалат с некоторыми летними фруктами можно приготовить даже глубокой осенью или зимой. Для этого вполне подойдут консервированные продукты. Делимся с вами рецептом, который поможет приготовить восхитительный салат с персиками, нежной ветчиной и моцареллой. Рекомендуем подавать его сразу порционно — так салат смотрится гораздо эффектнее!
Ингредиенты:
- Консервированные персики — 2 шт.
- Пармская или другая сыровяленая ветчина(можно заменить хамоном или сырокопченым балыком) — 100 г тонких ломтиков
- Моцарелла — 150 г
- Смесь салатных листьев — пучок
- Руккола — небольшой пучок
- Молотый перец - по вкусу
- Оливковое масло — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Листья салатов и рукколу вымойте и обсушите. Разложите на сервировочном блюде салатную зелень, предварительно порвав руками крупные листья.
- Моццареллу разделите руками на волокна и уложите на салатные листья. Разрежьте персики пополам, удалите косточки. Мякоть также разделите руками на куски и разложите на листьях салата.
- Ветчину целыми ломтиками уложите между персиками и моццареллой. Перед подачей на стол полейте все оливковым маслом и посыпьте перцем по вкусу.
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