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Рецепт дня: салат с консервированными персиками, ветчиной и моцареллой

Как разнообразить меню салатом с персиками

Автор: Мельник Анна
Рецепт дня: салат с консервированными персиками, ветчиной и моцареллой
Салат с консервированными персиками, ветчиной и моцареллой
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Салат с некоторыми летними фруктами можно приготовить даже глубокой осенью или зимой. Для этого вполне подойдут консервированные продукты. Делимся с вами рецептом, который поможет приготовить восхитительный салат с персиками, нежной ветчиной и моцареллой. Рекомендуем подавать его сразу порционно — так салат смотрится гораздо эффектнее!

Ингредиенты:

  • Консервированные персики — 2 шт.
  • Пармская или другая сыровяленая ветчина(можно заменить хамоном или сырокопченым балыком) — 100 г тонких ломтиков
  • Моцарелла — 150 г
  • Смесь салатных листьев — пучок
  • Руккола — небольшой пучок
  • Молотый перец - по вкусу
  • Оливковое масло — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Листья салатов и рукколу вымойте и обсушите. Разложите на сервировочном блюде салатную зелень, предварительно порвав руками крупные листья.
  2. Моццареллу разделите руками на волокна и уложите на салатные листья. Разрежьте персики пополам, удалите косточки. Мякоть также разделите руками на куски и разложите на листьях салата.
  3. Ветчину целыми ломтиками уложите между персиками и моццареллой. Перед подачей на стол полейте все оливковым маслом и посыпьте перцем по вкусу.

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Теги:
рецепты

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