Как приготовить мятный соус к мясу: пошаговый рецепт
Попробуйте с любым мясом, приготовленным на гриле.
Мятный соус
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Читай также: Как приготовить песто из чесночных стрелок: пошаговый рецептМятный соус считается одним из самых популярных классических соусов в Великобритании. Его готовят из свежей мяты с уксусом и небольшим количеством сахара. Иногда добавляют сок лайма. В британской и ирландской кухне соус часто подают к баранине, однако он хорошо сочетается и с другими видами жареного мяса. Кроме того, этот соус из мяты можно использовать как заправку для овощных салатов. Делимся с вами простым рецептом.
Ингредиенты:
- Мята — 1 большой пучок
- Яблочный уксус — 1 ст. л.
- Вода — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — ¹⁄₄ ч. л.
По желанию можно добавить:
- Лаймовый сок — по вкусу
- Чеснок — ¹⁄₂ зубчика
- Молотый чёрный перец — 1 щепотка
Способ приготовления:
- Отделите листики от веточек. Взбейте в измельчителе листья с сахаром и солью.
- Влейте кипяток и снова пюрируйте. Влейте уксус, взбейте ещё раз. Для ещё более яркого вкуса и аромата можно добавить лаймовый сок, перец и измельчённый чеснок.
- Дайте соусу настояться 10 минут, чтобы раскрылись ароматы.
Если у вас нет измельчителя, очень мелко порубите мяту ножом. Смешайте с сахаром, солью и горячей водой, помните, оставьте на 5 минут. Затем влейте уксус и оставьте настаиваться.
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