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Как приготовить мятный соус к мясу: пошаговый рецепт

Попробуйте с любым мясом, приготовленным на гриле.

Автор: Мельник Анна
Как приготовить мятный соус к мясу: пошаговый рецепт
Мятный соус
Shutterstock

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Мятный соус считается одним из самых популярных классических соусов в Великобритании. Его готовят из свежей мяты с уксусом и небольшим количеством сахара. Иногда добавляют сок лайма. В британской и ирландской кухне соус часто подают к баранине, однако он хорошо сочетается и с другими видами жареного мяса. Кроме того, этот соус из мяты можно использовать как заправку для овощных салатов. Делимся с вами простым рецептом.

Ингредиенты:

  • Мята — 1 большой пучок
  • Яблочный уксус — 1 ст. л.
  • Вода — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — ¹⁄₄ ч. л.

По желанию можно добавить:

  • Лаймовый сок — по вкусу
  • Чеснок — ¹⁄₂ зубчика
  • Молотый чёрный перец — 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Отделите листики от веточек. Взбейте в измельчителе листья с сахаром и солью.
  2. Влейте кипяток и снова пюрируйте. Влейте уксус, взбейте ещё раз. Для ещё более яркого вкуса и аромата можно добавить лаймовый сок, перец и измельчённый чеснок.
  3. Дайте соусу настояться 10 минут, чтобы раскрылись ароматы.

Если у вас нет измельчителя, очень мелко порубите мяту ножом. Смешайте с сахаром, солью и горячей водой, помните, оставьте на 5 минут. Затем влейте уксус и оставьте настаиваться.

Ранее мы рассказывали, как приготовить запеченный молодой картофель по рецепту Евгения Клопотенко.

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Теги:
лето, рецепты

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