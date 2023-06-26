Как приготовить мятный соус к мясу: пошаговый рецепт

Попробуйте с любым мясом, приготовленным на гриле.

Автор: Мельник Анна

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Ингредиенты:

Мята — 1 большой пучок

Яблочный уксус — 1 ст. л.

Вода — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — ¹⁄₄ ч. л.

Мятный соус считается одним из самых популярных классических соусов в Великобритании. Его готовят из свежей мяты с уксусом и небольшим количеством сахара. Иногда добавляют сок лайма. В британской и ирландской кухне соус часто подают к баранине, однако он хорошо сочетается и с другими видами жареного мяса. Кроме того, этот соус из мяты можно использовать как заправку для овощных салатов. Делимся с вами простым рецептом.

По желанию можно добавить:

Лаймовый сок — по вкусу

Чеснок — ¹⁄₂ зубчика

Молотый чёрный перец — 1 щепотка

Способ приготовления:

Отделите листики от веточек. Взбейте в измельчителе листья с сахаром и солью. Влейте кипяток и снова пюрируйте. Влейте уксус, взбейте ещё раз. Для ещё более яркого вкуса и аромата можно добавить лаймовый сок, перец и измельчённый чеснок. Дайте соусу настояться 10 минут, чтобы раскрылись ароматы.

Если у вас нет измельчителя, очень мелко порубите мяту ножом. Смешайте с сахаром, солью и горячей водой, помните, оставьте на 5 минут. Затем влейте уксус и оставьте настаиваться.

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