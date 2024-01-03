Как приготовить идеальный куриный бульон: пошаговая инструкция

Пошаговый рецепт, который поможет добиться желаемого результата.

Автор: Мельник Анна

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Из чего варить бульон

Куриный бульон — база для супов, гарниров и соусов всех кухонь мира. Каким должен быть идеальный куриный бульон, каждый из нас себе примерно представляет: наваристым, но не жирным, прозрачным и золотистым. Таким, чтобы его хотелось есть и пить просто так: с зеленью, гренками или куском багета. Рассказываем, как сварить его правильно.

Естественно, в первую очередь вам понадобится курица. Лучше всего подойдет суповая, ведь в отличие от бройлерной, она может вариться часами, отдавая бульону вкус и не превращаясь в кашу. Если целой курицы много, можно варить бульон из куриных запчастей — особенно вкусно из куриных лапок, в них много коллагена. Из окорочков, крылышек, ножек — тоже неплохо. Брать только грудку не стоит: мясо может получиться жёстким, а бульон — ненаваристым. Кстати, проще всего для варки купить суповой набор.

Кроме главного ингредиента, в бульон добавляют лук, морковь, сельдерей и приправы.

Итак, вам понадобится:

1 кг курицы

5 л воды

1 морковь

1 луковица

зелень для украшения

соль, перец горошком — по вкусу

Вода – главная составляющая бульона

Для бульона нужно использовать воду не из-под крана, а фильтрованную или питьевую из бутылок. В таком случае вы будете точно знать, что она не содержит хлора и не пахнет железом. При готовке наливайте в кастрюлю столько воды, чтобы в процессе варки не добавлять. На среднего размера курицу весом килограмм-полтора нужно около пяти литров, а на выходе останется 3-4 литра. Если же доливать воду взамен выкипевшей, то бульон потеряет наваристость и сладость. Если же вы просчитались, то ни в коем случае не лейте в кастрюлю холодную: только кипяток из чайника.

Куриный бульон depositphotos.com

Как сварить бульон: пошаговая инструкция

Помойте курицу и положите её в глубокую кастрюлю. Целую тушку можно не резать. Налейте воду так, чтобы она покрывала мясо. Если вы хотите, чтобы вкусной получилась курица, то посолите сразу же. Если предпочитаете вкусный и прозрачный бульон, добавьте соль в конце варки. Морковь и лук помойте и очистите. Морковь порежьте на несколько частей, лук оставьте целым или разрежьте пополам. Поставьте кастрюлю на медленный огонь. Следите, чтобы вода не закипала, на поверхности должны образовываться лишь небольшие пузырьки. Это позволит бульону сохранить прозрачность. Для этого же своевременно убирайте образовавшуюся пену. Через 1,5 часа (если вы используете бройлерную курицу, то через 10 минут) добавьте в бульон морковь, лук и перец. Варите ещё 1 час. Когда время выйдет, попробуйте отделить мясо от костей. Если не получается, варите ещё. Если мясо отходит, оно готово — снимите кастрюлю с огня и немного остудите. Сваренные овощи можно убрать из бульона: все полезные свойства они уже отдали. Также достаньте курицу. Мясо можно будет использовать в супах, салатах и закусках. Процедите бульон через марлю. Готовый бульон можно употреблять в чистом виде или использовать как основу супов.

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