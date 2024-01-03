Как приготовить идеальный куриный бульон: пошаговая инструкция
Пошаговый рецепт, который поможет добиться желаемого результата.
Читай также: Домашний попкорн с разными вкусами: как приготовитьКуриный бульон — база для супов, гарниров и соусов всех кухонь мира. Каким должен быть идеальный куриный бульон, каждый из нас себе примерно представляет: наваристым, но не жирным, прозрачным и золотистым. Таким, чтобы его хотелось есть и пить просто так: с зеленью, гренками или куском багета. Рассказываем, как сварить его правильно.
Из чего варить бульон
Естественно, в первую очередь вам понадобится курица. Лучше всего подойдет суповая, ведь в отличие от бройлерной, она может вариться часами, отдавая бульону вкус и не превращаясь в кашу. Если целой курицы много, можно варить бульон из куриных запчастей — особенно вкусно из куриных лапок, в них много коллагена. Из окорочков, крылышек, ножек — тоже неплохо. Брать только грудку не стоит: мясо может получиться жёстким, а бульон — ненаваристым. Кстати, проще всего для варки купить суповой набор.
Кроме главного ингредиента, в бульон добавляют лук, морковь, сельдерей и приправы.
Итак, вам понадобится:
- 1 кг курицы
- 5 л воды
- 1 морковь
- 1 луковица
- зелень для украшения
- соль, перец горошком — по вкусу
Вода – главная составляющая бульона
Для бульона нужно использовать воду не из-под крана, а фильтрованную или питьевую из бутылок. В таком случае вы будете точно знать, что она не содержит хлора и не пахнет железом. При готовке наливайте в кастрюлю столько воды, чтобы в процессе варки не добавлять. На среднего размера курицу весом килограмм-полтора нужно около пяти литров, а на выходе останется 3-4 литра. Если же доливать воду взамен выкипевшей, то бульон потеряет наваристость и сладость. Если же вы просчитались, то ни в коем случае не лейте в кастрюлю холодную: только кипяток из чайника.
Как сварить бульон: пошаговая инструкция
- Помойте курицу и положите её в глубокую кастрюлю. Целую тушку можно не резать.
- Налейте воду так, чтобы она покрывала мясо. Если вы хотите, чтобы вкусной получилась курица, то посолите сразу же. Если предпочитаете вкусный и прозрачный бульон, добавьте соль в конце варки.
- Морковь и лук помойте и очистите. Морковь порежьте на несколько частей, лук оставьте целым или разрежьте пополам.
- Поставьте кастрюлю на медленный огонь. Следите, чтобы вода не закипала, на поверхности должны образовываться лишь небольшие пузырьки. Это позволит бульону сохранить прозрачность. Для этого же своевременно убирайте образовавшуюся пену.
- Через 1,5 часа (если вы используете бройлерную курицу, то через 10 минут) добавьте в бульон морковь, лук и перец. Варите ещё 1 час.
- Когда время выйдет, попробуйте отделить мясо от костей. Если не получается, варите ещё. Если мясо отходит, оно готово — снимите кастрюлю с огня и немного остудите.
- Сваренные овощи можно убрать из бульона: все полезные свойства они уже отдали. Также достаньте курицу. Мясо можно будет использовать в супах, салатах и закусках.
- Процедите бульон через марлю.
- Готовый бульон можно употреблять в чистом виде или использовать как основу супов.
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