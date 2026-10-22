Торт-брауни "дом с привидениями": рецепт
Как приготовить торт-брауни на Хэллоуин.
Этот жутко вкусный и насыщенный шоколадный брауни в форме дома с привидениями идеально подходит для Хэллоуина. Украшения просты, но эффектны — используйте готовую глазурь, мастику и кондитерские карандаши!
Для Брауни:
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Сливочное масло (несоленое), кубиками: 400 г
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Темный шоколад (54% какао): 400 г
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Яйца (крупные): 6 шт.
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Сахар (мелкий): 500 г
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Ванильный экстракт: 1 ст. л.
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Пшеничная мука: 250 г
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Соль: 1 ч. л.
Для Украшения:
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Шоколадная глазурь/крем: 300 г
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Шоколадные палочки (типа Matchmakers): 2 уп. (по 120 г)
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Желтая готовая мастика (сахарная помадка): 100 г
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Печенье (для основы окон): 5 шт.
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Белая готовая мастика: 20 г
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Черная готовая мастика: 50 г
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Белый кондитерский карандаш (глазурь в тюбике)
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Желтый кондитерский карандаш (глазурь в тюбике)
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Конфеты Smarties (или M&M's) (фиолетовые/любые): 3 шт.
Выпечка брауни:
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Разогрейте духовку до 180°C / 160°C (конвекция). Застелите форму 33 x 23 см пергаментом.
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Растопите масло и шоколад на медленном огне до гладкости. Оставьте остывать на 5 минут.
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Яйца, сахар и ваниль взбивайте миксером 1 минуту, пока смесь не посветлеет.
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Вмешайте остывшую шоколадную смесь.
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Аккуратно вмешайте муку и соль до объединения.
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Вылейте тесто в форму и выпекайте 30-35 минут (верх должен быть сухим, центр не должен сильно "дрожать"). Полностью остудите в форме.
Формирование дома:
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Остывший брауни поставьте короткой стороной к себе.
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Вырежьте башню (туррели): Вырежьте вертикальный прямоугольник 4 x 16 см из верхнего левого угла. Разрежьте его пополам (2 по 8 см), а затем каждую часть разрежьте по диагонали (4 треугольника).
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Сделайте крышу: Используйте два из этих треугольников для формирования двух остроконечных "башенок" в верхней части дома (см. фото-пример).
Глазирование и крыша:
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Тонким слоем покройте весь брауни шоколадной глазурью.
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Используйте шоколадные палочки для имитации черепицы: уложите целые палочки на правый скат крыши, половинчатые — на левый. Используйте кусочки палочек для оформления средней и нижней частей крыши.
Дверь и окна:
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Дверь: Сделайте арку из палочек, обрезав их края под углом, и прикрепите к брауни.
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Окна: Раскатайте желтую мастику (2 мм) и оберните ею печенье (для придания объема).
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Раскатайте черную мастику (3 мм) и нарежьте тонкими полосками (2 мм) для создания оконных переплетов. Приклейте их к желтой мастике водой, затем прикрепите окна к дому.
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Привидение: Вырежьте небольшое привидение из белой мастики, смочите и приклейте к одному из окон.
Пауки и паутина:
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Паук: Из оставшейся черной мастики сделайте тело-яйцо. Раскатайте тонкий жгутик для лапок, разделите на 4 части, придайте форму лапок, соедините с телом и прикрепите к окну.
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Паутина: Используйте белый кондитерский карандаш, чтобы нарисовать паутину на окнах и крыше, а также глаза пауку и привидению.
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Мини-пауки: Прикрепите Smarties на крышу. Используйте желтый кондитерский карандаш, чтобы нарисовать им лапки и глазки.
Срок хранения: В прохладном, сухом месте до 5 дней.