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Торт-брауни "дом с привидениями": рецепт

Как приготовить торт-брауни на Хэллоуин.

Автор: Сайко Леся
Торт-брауни "дом с привидениями": рецепт
Торт-брауни "дом с привидениями": рецепт

Этот жутко вкусный и насыщенный шоколадный брауни в форме дома с привидениями идеально подходит для Хэллоуина. Украшения просты, но эффектны — используйте готовую глазурь, мастику и кондитерские карандаши!

Для Брауни:

  • Сливочное масло (несоленое), кубиками: 400 г

  • Темный шоколад (54% какао): 400 г

  • Яйца (крупные): 6 шт.

  • Сахар (мелкий): 500 г

  • Ванильный экстракт: 1 ст. л.

  • Пшеничная мука: 250 г

  • Соль: 1 ч. л.

Для Украшения:

  • Шоколадная глазурь/крем: 300 г

  • Шоколадные палочки (типа Matchmakers): 2 уп. (по 120 г)

  • Желтая готовая мастика (сахарная помадка): 100 г

  • Печенье (для основы окон): 5 шт.

  • Белая готовая мастика: 20 г

  • Черная готовая мастика: 50 г

  • Белый кондитерский карандаш (глазурь в тюбике)

  • Желтый кондитерский карандаш (глазурь в тюбике)

  • Конфеты Smarties (или M&M's) (фиолетовые/любые): 3 шт.

Приготовление и сборка:

Выпечка брауни:

  1. Разогрейте духовку до 180°C / 160°C (конвекция). Застелите форму 33 x 23 см пергаментом.

  2. Растопите масло и шоколад на медленном огне до гладкости. Оставьте остывать на 5 минут.

  3. Яйца, сахар и ваниль взбивайте миксером 1 минуту, пока смесь не посветлеет.

  4. Вмешайте остывшую шоколадную смесь.

  5. Аккуратно вмешайте муку и соль до объединения.

  6. Вылейте тесто в форму и выпекайте 30-35 минут (верх должен быть сухим, центр не должен сильно "дрожать"). Полностью остудите в форме.

Формирование дома:

  1. Остывший брауни поставьте короткой стороной к себе.

  2. Вырежьте башню (туррели): Вырежьте вертикальный прямоугольник 4 x 16 см из верхнего левого угла. Разрежьте его пополам (2 по 8 см), а затем каждую часть разрежьте по диагонали (4 треугольника).

  3. Сделайте крышу: Используйте два из этих треугольников для формирования двух остроконечных "башенок" в верхней части дома (см. фото-пример).

Глазирование и крыша:

  1. Тонким слоем покройте весь брауни шоколадной глазурью.

  2. Используйте шоколадные палочки для имитации черепицы: уложите целые палочки на правый скат крыши, половинчатые — на левый. Используйте кусочки палочек для оформления средней и нижней частей крыши.

Дверь и окна:

  1. Дверь: Сделайте арку из палочек, обрезав их края под углом, и прикрепите к брауни.

  2. Окна: Раскатайте желтую мастику (2 мм) и оберните ею печенье (для придания объема).

  3. Раскатайте черную мастику (3 мм) и нарежьте тонкими полосками (2 мм) для создания оконных переплетов. Приклейте их к желтой мастике водой, затем прикрепите окна к дому.

  4. Привидение: Вырежьте небольшое привидение из белой мастики, смочите и приклейте к одному из окон.

Пауки и паутина:

  1. Паук: Из оставшейся черной мастики сделайте тело-яйцо. Раскатайте тонкий жгутик для лапок, разделите на 4 части, придайте форму лапок, соедините с телом и прикрепите к окну.

  2. Паутина: Используйте белый кондитерский карандаш, чтобы нарисовать паутину на окнах и крыше, а также глаза пауку и привидению.

  3. Мини-пауки: Прикрепите Smarties на крышу. Используйте желтый кондитерский карандаш, чтобы нарисовать им лапки и глазки.

Срок хранения: В прохладном, сухом месте до 5 дней.

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Теги:
хэллоуин, рецепт

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