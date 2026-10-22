Торт-брауни "дом с привидениями": рецепт

Этот жутко вкусный и насыщенный шоколадный брауни в форме дома с привидениями идеально подходит для Хэллоуина. Украшения просты, но эффектны — используйте готовую глазурь, мастику и кондитерские карандаши!

Для Брауни:

Для Украшения:

Шоколадные палочки (типа Matchmakers): 2 уп. (по 120 г)

Вылейте тесто в форму и выпекайте 30-35 минут (верх должен быть сухим, центр не должен сильно "дрожать"). Полностью остудите в форме.

Аккуратно вмешайте муку и соль до объединения.

Яйца , сахар и ваниль взбивайте миксером 1 минуту, пока смесь не посветлеет.

Растопите масло и шоколад на медленном огне до гладкости. Оставьте остывать на 5 минут.

Сделайте крышу: Используйте два из этих треугольников для формирования двух остроконечных "башенок" в верхней части дома (см. фото-пример).

Вырежьте башню (туррели): Вырежьте вертикальный прямоугольник 4 x 16 см из верхнего левого угла. Разрежьте его пополам (2 по 8 см), а затем каждую часть разрежьте по диагонали (4 треугольника).

Остывший брауни поставьте короткой стороной к себе.

Используйте шоколадные палочки для имитации черепицы: уложите целые палочки на правый скат крыши, половинчатые — на левый. Используйте кусочки палочек для оформления средней и нижней частей крыши.

Дверь: Сделайте арку из палочек, обрезав их края под углом, и прикрепите к брауни.

Окна: Раскатайте желтую мастику (2 мм) и оберните ею печенье (для придания объема).

Раскатайте черную мастику (3 мм) и нарежьте тонкими полосками (2 мм) для создания оконных переплетов. Приклейте их к желтой мастике водой, затем прикрепите окна к дому.