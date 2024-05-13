Юлию Санину и команду Евровидения-2023 наградили премией BAFTA TV

В какой номинации победил песенный конкурс, проведенный Великобританией совместно с Украиной в прошлом году

Автор: Коваленко Наталья

Евровидение-2023, которое прошло в британском городе Ливерпуль от имени Украины, получило награду телевизионной премии BAFTA TV. В воскресенье, 12 мая, песенный конкурс победил в номинации «лучшее шоу в прямом эфире», обогнав трансляцию коронации Чарльза III.

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Кроме того, организаторы Евровидения-2023 удостоились статуэток в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшая производственная команда». На сцену за наградами вместе с создателями шоу вышла украинская певица Юлия Санина, которая была одной из трех ведущих песенного конкурса в прошлом году.

«Незабываемый момент! Невероятная команда. Я была так горда разделить этот момент с вами. Мои поздравления всем, кто создавал Евровидение 2023 года! Прошел год, а мы продолжаем с теплом вспоминать, как две страны и две культуры создали историю на сцене в Ливерпуле вместе. И эта награда — красивый финальный аккорд Евровидения 2023», — прокомментировала знаковое событие Санина на своей странице в Инстаграм.

Ранее мы писали, что FIЇNKA заявила, что ее «слили» из состава нацжюри на Евровидении-2024.