Евровидение-2024: какие баллы Украине поставили зрители Польши, Израиля и других стран-участниц

Сколько стран оценили выступление Jerry Heil и Alyona Alyona на 12 баллов

Автор: Коваленко Наталья

Организаторы Евровидения-2024, которое в этом году состоялось в Швеции, объявили детали зрительского голосования в финале песенного конкурса 11 мая. Украина по оценкам зрителей заняла третье место (307 баллов), уступив только Хорватии (337 баллов) и Израилю (323 балла).

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Какие баллы получила Украина от зрителей в финале Евровидения-2024

На официальном сайте главного музыкального мероприятия Европы сообщается, что выступление Jerry Heil и Alyona Alyona с песней Teresa & Maria оценили на 12 баллов семь стран. Всего Украине дали баллы зрители из 35-ти стран-участниц и остальной мир (зрители из стран, которые не являются участниками конкурса). Единственная страна, зрители которой не дали Украине ни одного бала, — это Сербия.

12 баллов — Чехия, Эстония, Грузия, Литва, Мальта, Молдова и Польша

10 баллов — Остальной мир, Дания, Израиль, Италия, Латвия, Португалия, Сан-Марино и Испания

8 баллов — Азербайджан, Хорватия, Кипр, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Словения и Швеция

7 баллов — Албания, Австрия, Бельгия и Люксембург

6 баллов — Австралия, Финляндия, Швейцария и Великобритания

5 баллов — Исландия

3 балла — Армения и Греция

0 баллов — Сербия

Посмотреть полные результаты финала Евровидения-2024 можно по ссылке.