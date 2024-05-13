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Евровидение-2024: как проголосовали украинские зрители в финале конкурса

Какая страна получила 12 баллов от украинцев

Автор: Коваленко Наталья
Евровидение-2024: как проголосовали украинские зрители в финале конкурса
Евровидение-2024: как проголосовали украинские зрители в финале конкурса instagram.com/thejerryheil

Организаторы Евровидения-2024 в шведском городе Мальме рассекретили детали голосования украинских зрителей в финале песенного конкурса, который состоялся в ночь на 12 мая.

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На официальном сайте главного музыкального события года сообщается, что самые высокие баллі от украинцев получил победитель Евровидения-2024 — представитель Швейцарии Nemo с песней The Code.

На втором месте по зрительскому голосованию жителей Украины оказался конкурсант из Хорватии Baby Lasagna с зажигательным треком Rim Tim Tagi Dim.

В ТОП-3 украинцы поставили и участницу из Ирландии Bambie Thug с готическим номером на песню Doomsday Blue.

Баллы от украинцев также получили Литва, Франция, Латвия, Эстония, Норвегия, Финляндия и Армения. Интересно, что Украина — одна из двух стран, которые дали баллы Норвегии, занявшей в итоговой таблице последнее место.

Как голосовали украинские зрители на Евровидении-2024

  • 1 балл — Армения
  • 2 балла — Финляндия
  • 3 балла — Норвегия
  • 4 балла — Эстония
  • 5 баллов — Латвия
  • 6 баллов — Фрнация
  • 7 баллов — Литва
  • 8 баллов — Ирландия
  • 10 баллов — Хорватия
  • 12 баллов — Швейцария

Голосование украинских зрителей в финале Евровидения-2024 eurovision.tv
Голосование украинских зрителей в финале Евровидения-2024 eurovision.tv

Посмотреть результаты финала Евровидения-2024 можно по ссылке.

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Теги:
Евровидение, голосование, Украина на Евровидении, песенный конкурс

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