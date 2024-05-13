Евровидение-2024: как проголосовали украинские зрители в финале конкурса
Какая страна получила 12 баллов от украинцев
Организаторы Евровидения-2024 в шведском городе Мальме рассекретили детали голосования украинских зрителей в финале песенного конкурса, который состоялся в ночь на 12 мая.
Читай также: FIЇNKA заявила, что ее «слили» из состава нацжюри на Евровидении-2024На официальном сайте главного музыкального события года сообщается, что самые высокие баллі от украинцев получил победитель Евровидения-2024 — представитель Швейцарии Nemo с песней The Code.
На втором месте по зрительскому голосованию жителей Украины оказался конкурсант из Хорватии Baby Lasagna с зажигательным треком Rim Tim Tagi Dim.
В ТОП-3 украинцы поставили и участницу из Ирландии Bambie Thug с готическим номером на песню Doomsday Blue.
Баллы от украинцев также получили Литва, Франция, Латвия, Эстония, Норвегия, Финляндия и Армения. Интересно, что Украина — одна из двух стран, которые дали баллы Норвегии, занявшей в итоговой таблице последнее место.
Как голосовали украинские зрители на Евровидении-2024
- 1 балл — Армения
- 2 балла — Финляндия
- 3 балла — Норвегия
- 4 балла — Эстония
- 5 баллов — Латвия
- 6 баллов — Фрнация
- 7 баллов — Литва
- 8 баллов — Ирландия
- 10 баллов — Хорватия
- 12 баллов — Швейцария
Посмотреть результаты финала Евровидения-2024 можно по ссылке.