Какая страна получила 12 баллов от украинцев

Автор: Коваленко Наталья

Евровидение-2024: как проголосовали украинские зрители в финале конкурса instagram.com/thejerryheil

Организаторы Евровидения-2024 в шведском городе Мальме рассекретили детали голосования украинских зрителей в финале песенного конкурса, который состоялся в ночь на 12 мая.

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На официальном сайте главного музыкального события года сообщается, что самые высокие баллі от украинцев получил победитель Евровидения-2024 — представитель Швейцарии Nemo с песней The Code.

На втором месте по зрительскому голосованию жителей Украины оказался конкурсант из Хорватии Baby Lasagna с зажигательным треком Rim Tim Tagi Dim.

В ТОП-3 украинцы поставили и участницу из Ирландии Bambie Thug с готическим номером на песню Doomsday Blue.

Баллы от украинцев также получили Литва, Франция, Латвия, Эстония, Норвегия, Финляндия и Армения. Интересно, что Украина — одна из двух стран, которые дали баллы Норвегии, занявшей в итоговой таблице последнее место.

Как голосовали украинские зрители на Евровидении-2024

1 балл — Армения

2 балла — Финляндия

3 балла — Норвегия

4 балла — Эстония

5 баллов — Латвия

6 баллов — Фрнация

7 баллов — Литва

8 баллов — Ирландия

10 баллов — Хорватия

12 баллов — Швейцария

Голосование украинских зрителей в финале Евровидения-2024 eurovision.tv

Посмотреть результаты финала Евровидения-2024 можно по ссылке.