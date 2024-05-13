FIЇNKA заявила, что ее «слили» из состава нацжюри на Евровидении-2024

Певица набрала достаточное количество голосов в «Дії», однако ее место отдали другому претенденту

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица FIЇNKA, которая с песней «Довбуш» была финалисткой Нацотбора на Евровидение-2023, прокомментировала свое отсутствие в составе национального жюри на песенном конкурсе в этом году. 30-летняя артистка заняла пятое место по голосованию в приложении «Дія» и должна была занять кресло судьи от Украины, однако ее место занял музыкальный обозреватель Максим Нагорняк.

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На своей странице в Инстаграм FIЇNKA заявила, что не отказывалась от суддейства. По словам звезды сцены, Европейский вещательный союз не утвердил состав украинского жюри якобы из-за того, что он не соответствовал правилам гендерного равенства: должно быть примерно одинаковое количество мужчин и женщин (2 и 3 или 3 и 2). Из-за этого «Суспільному» пришлось заменить в списке судей FIЇNKA на Нагорняка, который в опросе получил на 397 голосов меньше.

«Не знаю кто конкретно толковал гендерный баланс от Украины, но у нас получилось так: гендерный баланс — это отдать свою победу в пользу мужчины», — пожаловалась исполнительница.

Напомним, что, кроме Максима Нагорняка, оценивали выступления участников Евровидения-2024 продюсер Ирина Горовая, певица Елена Тополя, хореограф Елена Коляденко и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Как проголосовало украинское жюри на Евровидении-2024

Голосование украинского жюри на Евровидении-2024 youtube.com/@EurovisionSongContest

Посмотреть результаты финала Евровидения-2024 можно по ссылке.