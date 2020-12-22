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Ведьмак. Кошмар Волка: Известна дата выхода мультфильма

Премьера проекта запланирована на 2021 год.

Ведьмак. Кошмар Волка: Известна дата выхода мультфильма
Новое шоу будет посвящено наставнику Геральта из Ривии
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Netflix представил первую завлекалку анимационной ленты "Ведьмак: Кошмар Волка", которая является приквелом сериала "Ведьмак". Но зрителю она особо ничего не говорит: в тизере нет кадров проекта, а только его логотип. Это – изображение волка.  Последнее приходится символом учебного заведения, где учился Геральт из Ривии.

Также в ролике сообщено, что картина достанется публике в следующем году.

Подробности шоу пока не сообщают. Известно, что центральным его персонажем будет молодой Весемир. Тем временем события в ленте будут происходить до того, как вышеупомянутый взялся учить Геральта из Ривии.

Над сценарием новинки трудится шоураннер "Ведьмака" Лорен Хиссрич, а также автор третьего эпизода сериала Бо ДеМайо.

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Что касается второго сезона "Ведьмака", то его съемки нынче проходят в Великобритании. По предположениям, очередная порция серий оного достанется публике в 2021-м.

Ранее сообщалось о том, что в сеть выложили рождественский трейлер "Ведьмака".

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Теги:
Ведьмак, Геральт из Ривии

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