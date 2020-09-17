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Вышел новый постер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Мировая премьера "Не время умирать" запланирована на 25 ноября 2020 года

Вышел новый постер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
Дэниэл Крэйг в роли Джеймса Бонда
JamesBond007/Facebook

Создатели фильма о Джеймсе Бонде представили новый постер фильма "Не время умирать". Это подтверждает дату премьеры, анонсированную ранее. На странице фильма в Instagram опубликован постер.

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Премьеру фильма откладывали из-за пандемии. На опубликованном постере видно, что долгожданная премьера состоится на больших экранах  в ноябре 2020 года. Мировая премьера запланирована на 25 ноября.

14 сентября вышел новый ролик фильма, посвящен главному антагонисту - Сафину в исполнении актера Рами Малека.

 

Ранее сообщалось, опубликованы новые кадры из фильма "Аватар 2". Вторая часть киноленты выйдет в конце 2022 года. 

 

 

 

 

 

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Теги:
кино, Дэниел Крейг, Джеймс Бонд, бондиана, премьера видео

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