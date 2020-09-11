"Аватар 2": опубликованы новые кадры из фильма

Вторая часть киноленты выйдет в конце 2022 года

Известный американский продюсер Джон Ландау опубликовал новые кадры со съемок "Аватар 2". Фото он разместил в своем Instagram.

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Съемки ленты были приостановлены из-за пандемии. Вторая часть фильма выйдет в 2022 году. На фото показаны актеры на съемках под водой. Главные роли в фильме сыграют Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Дэвид Тьюлис и другие.

Напомним, первый научно-фантастический "Аватар" вышел в 2009 году. Режиссером выступил Джеймс Кэмерон, а главные роли исполнили Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

Ранее сообщалось, что появился трейлер фантастического фильма "Дюна" в главной роли с Тимоти Шаламе.