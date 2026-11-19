Кто может сняться в новом фильме об агенте 007 вместе с Робертом Паттинсоном

Автор: Коваленко Наталья

После того как студия Amazon MGM Studios официально объявила 40-летнего Роберта Паттинсона новым агентом 007, в сети начались дискуссии о том, кто сыграет следующую девушку Джеймса Бонда.

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Американское издание Variety составило собственный перечень из 19 известных актрис, которые могли бы составить идеальную партию новому Бонду — от коллег Паттинсона по съемочной площадке до звезд громких экшенов.

Поскольку режиссером 26-й ленты выступит Дени Вильнев, кинокритики прежде всего обратили внимание на актрис, с которыми режиссер уже создавал сильные женские образы, а также на партнерш Паттинсона в других проектах.

В список претенденток на роль девушки Бонда вошли:

Зендея — сыграла с Паттинсоном в лентах «Драма», «Одиссея» Кристофера Нолана и «Дюна: Часть третья» самого Вильнева, поэтому могла бы идеально воплотить роль агента МИ-6.

Флоренс Пью — обладает отличной боевой хореографией после роли Елены Беловой в киновселенной Marvel и уже имеет совместный опыт работы с Паттинсоном в третьей «Дюне». Кстати, сама Пью на днях в шутку уже напрашивалась к Вильневу на роль злодейки.

Флоренс Пью Getty Images

Аня Тейлор-Джой — еще одна звезда третьей «Дюны», которая прошла серьезную каскадерскую подготовку для «Фуриосы: Безумный Макс. Сага» и способна устроить с Бондом интеллектуальную дуэль в стиле «Хода королевы».

Эмили Блант — Вильнев уже раскрывал ее талант в триллере «Убийца» («Сикарио»), актриса могла бы сыграть опытного агента британской разведки.

Адриа Архона — уже доказала умение соблазнять и перехитрить главного героя в фильме «Наемный убийца» и имеет опыт ролей в боевиках.

Джемма Чан — уже озвучила доктора Селину Тан в игре о Бонде 007 First Light и подходит для роли новой М или следующей Веспер Линд.

Марион Котийяр — уже освоила соблазн и обман в шпионском триллере «Союзники» и доказала, что может постоять за себя в блокбастере «Начало».

Чейз Инфинити — бывшая тренер по кикбоксингу и звезда фильма «Битва за битвой», которая могла бы сыграть агента-новичка МИ-6.

Лили Джеймс — звезда «Аббатства Даунтон» и «Малыша на драйве», для которой бондиана стала бы идеальным дебютом в крупной экшен-франшизе.

Лили Джеймс Getty Images

Гугу Мбата-Роу — актриса с опытом в шпионских драмах и сериале «Локи», способная одинаково убедительно играть интеллект и угрозу.

Изабела Мерсед — звезда лент «Чужой: Ромул» и «Супермен», которая уверенно чувствует себя в масштабных блокбастерах.

Инде Наварретте — открытие года и новая исполнительница роли Шельмы в «Людях Икс», которая могла бы стать свежим лицом эпохи Паттинсона.

Лупита Нионго — обладательница «Оскара», которая уже снялась с Паттинсоном в «Одиссее» и играла тайного агента в «Черной пантере».

Люпита Нионго Getty Images

Маргарет Куолли — поразила публику танцевальным трибьютом бондиане на «Оскаре-2025» и обладает незаурядной грацией для сцен на светских приемах.

Марго Робби — обладательница идеального опыта воплощения харизматичных аферисток и злодеек из высшего света.

Анна Саваи — первая японская обладательница премии «Эмми» за сериал «Сегун», способная одним взглядом передать и преданность, и смертельную опасность.

Хантер Шафер — звезда сериала «Эйфория», которая могла бы войти в историю франшизы как первая трансгендерная девушка Бонда и составить яркий экранный дуэт с Паттинсоном.

Хантер Шафер Getty Images

Сидни Суини — классическая соблазнительная блондинка, которая недавно набрала мышечную массу для боксерской драмы «Кристи» и имеет тесные связи с руководством Amazon.

Софи Тернер — звезда «Игры престолов», которая сейчас активно тренируется для роли Лары Крофт в сериале от Prime Video, принадлежащем той же студии.