Новая девушка Джеймса Бонда: какие актрисы претендуют на роль
Кто может сняться в новом фильме об агенте 007 вместе с Робертом Паттинсоном
Новая девушка Джеймса Бонда: какие актрисы претендуют на роль
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После того как студия Amazon MGM Studios официально объявила 40-летнего Роберта Паттинсона новым агентом 007, в сети начались дискуссии о том, кто сыграет следующую девушку Джеймса Бонда.
Читай также: Рианна снялась обнаженной с годовалой дочерью в фотосессии DiorАмериканское издание Variety составило собственный перечень из 19 известных актрис, которые могли бы составить идеальную партию новому Бонду — от коллег Паттинсона по съемочной площадке до звезд громких экшенов.
Поскольку режиссером 26-й ленты выступит Дени Вильнев, кинокритики прежде всего обратили внимание на актрис, с которыми режиссер уже создавал сильные женские образы, а также на партнерш Паттинсона в других проектах.
В список претенденток на роль девушки Бонда вошли:
- Зендея — сыграла с Паттинсоном в лентах «Драма», «Одиссея» Кристофера Нолана и «Дюна: Часть третья» самого Вильнева, поэтому могла бы идеально воплотить роль агента МИ-6.
- Флоренс Пью — обладает отличной боевой хореографией после роли Елены Беловой в киновселенной Marvel и уже имеет совместный опыт работы с Паттинсоном в третьей «Дюне». Кстати, сама Пью на днях в шутку уже напрашивалась к Вильневу на роль злодейки.
Флоренс Пью
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- Аня Тейлор-Джой — еще одна звезда третьей «Дюны», которая прошла серьезную каскадерскую подготовку для «Фуриосы: Безумный Макс. Сага» и способна устроить с Бондом интеллектуальную дуэль в стиле «Хода королевы».
- Эмили Блант — Вильнев уже раскрывал ее талант в триллере «Убийца» («Сикарио»), актриса могла бы сыграть опытного агента британской разведки.
- Адриа Архона — уже доказала умение соблазнять и перехитрить главного героя в фильме «Наемный убийца» и имеет опыт ролей в боевиках.
- Джемма Чан — уже озвучила доктора Селину Тан в игре о Бонде 007 First Light и подходит для роли новой М или следующей Веспер Линд.
- Марион Котийяр — уже освоила соблазн и обман в шпионском триллере «Союзники» и доказала, что может постоять за себя в блокбастере «Начало».
- Чейз Инфинити — бывшая тренер по кикбоксингу и звезда фильма «Битва за битвой», которая могла бы сыграть агента-новичка МИ-6.
- Лили Джеймс — звезда «Аббатства Даунтон» и «Малыша на драйве», для которой бондиана стала бы идеальным дебютом в крупной экшен-франшизе.
Лили Джеймс
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- Гугу Мбата-Роу — актриса с опытом в шпионских драмах и сериале «Локи», способная одинаково убедительно играть интеллект и угрозу.
- Изабела Мерсед — звезда лент «Чужой: Ромул» и «Супермен», которая уверенно чувствует себя в масштабных блокбастерах.
- Инде Наварретте — открытие года и новая исполнительница роли Шельмы в «Людях Икс», которая могла бы стать свежим лицом эпохи Паттинсона.
- Лупита Нионго — обладательница «Оскара», которая уже снялась с Паттинсоном в «Одиссее» и играла тайного агента в «Черной пантере».
Люпита Нионго
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- Маргарет Куолли — поразила публику танцевальным трибьютом бондиане на «Оскаре-2025» и обладает незаурядной грацией для сцен на светских приемах.
- Марго Робби — обладательница идеального опыта воплощения харизматичных аферисток и злодеек из высшего света.
- Анна Саваи — первая японская обладательница премии «Эмми» за сериал «Сегун», способная одним взглядом передать и преданность, и смертельную опасность.
- Хантер Шафер — звезда сериала «Эйфория», которая могла бы войти в историю франшизы как первая трансгендерная девушка Бонда и составить яркий экранный дуэт с Паттинсоном.
Хантер Шафер
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- Сидни Суини — классическая соблазнительная блондинка, которая недавно набрала мышечную массу для боксерской драмы «Кристи» и имеет тесные связи с руководством Amazon.
- Софи Тернер — звезда «Игры престолов», которая сейчас активно тренируется для роли Лары Крофт в сериале от Prime Video, принадлежащем той же студии.
Софи Тернер
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