Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в новом сериале
На данный момент у проекта нет названия.
Арнольд Шварценеггер/facebook.com/arnold
Известный американский актер Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в новом сериале компании Skydance Television. Об этом сообщают иностранные СМИ.
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По сюжету Шварценеггер будет играть роль отца, который занимается международным шпионажем. На данный момент все подробности проекта не раскрываются. Ник Сантора станет режиссером сериала, а Шварценеггер выступит продюсером.
Ранее сообщалось, что Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману.