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Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в новом сериале

На данный момент у проекта нет названия.

Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в новом сериале
Арнольд Шварценеггер/facebook.com/arnold

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в новом сериале компании Skydance Television. Об этом сообщают иностранные СМИ.

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По сюжету Шварценеггер будет играть роль отца, который занимается международным шпионажем. На данный момент все подробности проекта не раскрываются. Ник Сантора станет режиссером сериала, а Шварценеггер выступит продюсером.

Ранее сообщалось, что Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману. 

 


 

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Теги:
кино, Арнольд Шварценеггер, новый сериал, фильмы с Арнольдом Шварценеггером, сериалы о шпионах

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