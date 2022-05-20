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Дарья Астафьева прочитала стих Леси Украинки "Ангел помсти"

Экс-участница группы NikitA сообщила, что нашла для себя новый смысл в этих поэтических строках.

Автор: Дмитрий Сыч
Дарья Астафьева прочитала стих Леси Украинки "Ангел помсти"
В стихе женщина втречается с ангелом мести
instagram da_astafieva

Любимица Хью Хефнера Даша Астафьева продекламировала стих выдающейся Леси Украинки "Ангел помсти". Для этого модель и певица заглянула в студию звукозаписи. Чтение было записано на видео. Более чем двухминутный черно-белый ролик находится в Инстаграме Дарьи.

"Три года назад я даже не представляла себе, какой смысл приобретут для меня эти слова… Не умела ненавидеть и не думала, что так буду радоваться смерти вражеской. Боль пересекает наш народ, как нить ожерелья…" – отметила Астафьева в подписи к видео.

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В поэзии описано, как к женщине приходит ангел мести. Он предлагает ей взять в руки меч. Сперва женщина желает это сделать, но в итоге отказывается, поскольку из ее сердца исчезает огненная ярость.

Стих "Ангел помсти" был впервые опубликован в сборнике "Думи і мрії" в 1899 году.

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Ранее мы писали о том, какие издания оказались в рейтинге "Книга года". Там, в частности, упомянуты произведение Юрия Андруховича и Джоан Роулинг.

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Теги:
поэзия, Леся Украинка, Даша Астафьева, стих

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