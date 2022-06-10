Свадьба Бритни Спирс оказалась под угрозой срыва из-за бывшего

Американская поп-звезда снова вышла замуж. Она повязала себя брачными узами с Сэмом Асгари.

Бритни Спирс в 40 лет – снова супруга. Она стала законной избранницей 28-летнего фитнес-тренера Сэма Асгари. Свадьба состоялась в минувший четверг, 9 июня. На долгожданной для Бритни церемонии побывал и один из ее эксов. Он попытался сорвать мероприятие.

Мужчина без приглашения пробрался на частную территорию, поставив охрану в известность, что не позволит артистке выйти замуж. Минутами спустя вторженец был арестован, сообщили в издании TMZ.

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Первый супруг и близкий друг артистки Джейсон Александер проник на территорию дома через запасной выход. Свои действия он снимал и выкладывал онлайн в Инстаграме. Джейсон показал подписчикам подготовку к действу. Как зафиксировано в ролике, праздник прошел в розовых тонах с шатром, аркой с розами и прочими декоративными элементами. В кадр экса попали гости, ожидавшие начала церемонии, и охранники. Последние услышали от провокатора, что на свадьбу его пригласила невеста.

"Мое имя – Джейсон Александер. Меня сюда пригласила Бритни. Она – моя первая и единственная супруга. Я ее первый муж. Я пришел, чтобы сорвать свадьбу", – молвил мужчина охраннику перед тем, как его начали выводить с территории.

Журналисты The Sun взяли интервью у капитана Кэмерона Хендерсона из местного офиса шерифа. От него представители СМИ узнали, что бывший муж артистки был доставлен в участок, и что начато расследование.

youtube Jahlen Johnson

Как отметили очевидцы, Джейсон Александер перепрыгнул через забор и занялся поисками на территории дома виновницы торжества.

Но, невзирая на инцидент, свадьба все же состоялась. На ней присутствовали самые близкие люди. Всего – около сотни человек. Сообщается, что пара желала провести особенный для себя день с гостями, которые были искренне рады за них. Вот почему среди присутствовавших не было родителей и сестры Спирс.

Церемонию якобы также проигнорировали двое сыновей исполнительницы от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Джейсон Александер был женат с Бритни Спирс в течение 55 часов в 2004-м, после чего больше не женился. Он выражал поддержку блондинке, когда та судилась с отцом.

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В том же 2004-м Бритни стала женой Кевина Федерлайна, пробыв в таком статусе до 2006-го.

С Сэмом Асгари она начала встречаться в 2016-м.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс выставила отретушированный снимок после выкидыша.