Спирс опубликовала отфотошопленный голый снимок после потери ребенка

Проделки Бритни Спирс с изображением стали заметны благодаря "поплывшей" двери.

По словам Бритни, они с женихом перенесли утрату

Бритни Спирс, у которой недавно случился выкидыш, показала в Инстаграме свое очередное нагое фото. Перед тем, как выставить кадр на обозрение десятков миллионов подписчиков, она его отредактировала. Сосредоточилась певица на параметрах своей плоти.

Однако манипуляции оказалась заметными. Инстаграмщики обратили внимание, что часть двери, у которой снималась певица, поплыла, словно предметы на некоторых картинах Сальвадора Дали.

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Знаменитость позировала в чем мать родила. Промежность она прикрыла смаликом в виде сердечка, одну грудь – рукой, а вторая скрылась за дверьми.

14 мая Спирс сообщила заинтересованным ее жизнью людям, что пережила выкидыш на ранних сроках беременности. Спустя несколько дней она выложила пикантный ролик, показав себя на пляже без одежды.

Бритни утверджает, что их с Сэмом Асгари любовь выдержала трагедию. Чувства, мол, только укрепились. Да и попытки завести общих детей они прекращать не намерены.

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У 40-летней исполнительницы есть два сына от Кевина Федерлайна. Шону – 16 лет, Джеймсу – 15. О третьем интересном положении Бритни впервые рассказалав начале апреля.

Ранее сообщалось о том, что голые фото во время беременности показывала и плюс-сайз-модель Эшли Грэм. На одном из них запечатлен боди-арт на ее животе.