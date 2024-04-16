Нужно ли пить воду первым делом по утрам?

Дает ли эта практика какую-либо пользу здоровью?

Автор: Мельник Анна

Читай также: Как вывести лишнюю воду из организма: ТОП советов

Вода необходима вашему организму

Вода необходима для жизни, а вашему организму — для нормального функционирования. Одна из модных идей гласит, что если вы хотите быть здоровее, то должны пить воду первым делом по утрам. Однако вы можете задаться вопросом, действительно ли время суток имеет значение, когда речь идет о гидратации. Специалисты издания Healthline рассмотрели некоторые популярные утверждения, связанные с идеей пить воду сразу после пробуждения.

Все органы и ткани зависят от воды, и она играет множество ролей в вашем организме, в том числе:

Транспортировка питательных веществ. Вода обеспечивает циркуляцию крови, которая доставляет питательные вещества к клеткам и выводит из них отходы.

Вода обеспечивает циркуляцию крови, которая доставляет питательные вещества к клеткам и выводит из них отходы. Терморегуляция. Она ограничивает изменения температуры тела как в теплой, так и в холодной среде.

Она ограничивает изменения температуры тела как в теплой, так и в холодной среде. Смазка тела. Вода помогает смазывать суставы и является важным элементом смазочных жидкостей организма, включая слюну, слизистую желудка, кишечника, дыхательных путей и мочевыводящих путей.

Вода помогает смазывать суставы и является важным элементом смазочных жидкостей организма, включая слюну, слизистую желудка, кишечника, дыхательных путей и мочевыводящих путей. Амортизация. Вода действует как амортизатор, защищая органы и ткани, помогая сохранять форму клеток.

Полезно ли пить воду натощак утром? freepik.com

Популярные утверждения о питье воды натощак

Некоторые люди утверждают, что питье воды утром приносит больше пользы для здоровья, чем употребление ее в другое время суток. Вот несколько популярных аргументов в пользу этого утверждения и то, что говорит о них наука.

Утверждение 1: Стакан воды перед завтраком снижает потребление калорий в течение дня

Есть данные о том, что большое количество воды помогает снизить дневное потребление калорий, поскольку усиливает чувство сытости. Несмотря на то, что вода помогает чувствовать себя сытым, этот эффект не распространяется исключительно на питье воды перед завтраком - и не на всех людей в целом.

Одно из исследований показало, что употребление воды перед завтраком снижает потребление калорий во время следующего приема пищи на 13 %. В другом исследовании аналогичные результаты наблюдались, когда участники пили воду за 30 минут до обеда.

При этом оба исследования пришли к выводу, что способность воды снижать потребление калорий во время последующего приема пищи была эффективна только у пожилых людей, но не у молодых.

Утверждение 2: Питье воды по утрам способствует похудению

Связь между водой и потерей веса отчасти объясняется ее термогенным эффектом, который связан с энергией, необходимой для согревания холодной воды в пищеварительном тракте после ее употребления.

Исследования показывают, что термогенез, вызванный водой, способен увеличить скорость метаболизма организма на 24-30 % у взрослых, а эффект длится около 60 минут.

Утверждение 3: Питье воды после пробуждения улучшает умственную деятельность

Исследования показывают, что легкое обезвоживание, составляющее 1-2 % от массы тела, может негативно сказаться на бдительности, концентрации, кратковременной памяти и физической работоспособности. Поэтому некоторые утверждают, что если вы хотите оставаться на высоте, то должны выпивать стакан воды сразу после пробуждения.

Однако последствия легкого обезвоживания можно обратить вспять путем повторного введения жидкости, и нет никаких доказательств, ограничивающих пользу регидратации только ранним утром.

Утверждение 4: Питье воды с утра помогает "выводить токсины" и улучшает состояние кожи

Еще одно распространенное мнение гласит, что питье воды по утрам помогает организму "выводить токсины". Ваши почки являются основным регулятором баланса жидкости, и им действительно требуется вода для выведения отходов из кровотока. Однако способность почек очищать организм от того или иного вещества определяется количеством этого вещества, а не потреблением воды или режимом питья.

Также утверждается, что питьевая вода улучшает состояние кожи. Учитывая, что кожа состоит примерно на 30 % из воды, считается, что употребление воды по утрам уменьшает количество прыщей и придает ей увлажненный вид. Хотя сильное обезвоживание может снизить упругость кожи и вызвать сухость, доказательств в пользу этого утверждения недостаточно.

Утверждение 5: Лучше всего пить горячую воду по утрам

Еще одно распространенное мнение гласит, что при пробуждении лучше пить не холодную, а горячую или теплую воду, поскольку она может успокоить организм. Однако более старые исследования показали, что употребление теплой воды может препятствовать гидратации.

В одном из таких исследований, имитировавшем длительную прогулку по пустыне, было отмечено, что люди, которым давали воду температурой 104°F (40°C), пили меньше, чем те, кому давали воду температурой 59°F (15°C).

В условиях, напоминающих пустыню, сокращение потребления воды привело к потере около 3% массы тела в группе людей, пивших теплую воду, что повысило риск обезвоживания.

Напротив, те, кто пил более холодную воду, увеличили скорость ее потребления на 120 %, что снизило риск обезвоживания.

Какую воду пить натощак: теплую или холодную freepik.com

Итог

Вода участвует в нескольких функциях организма, включая доставку питательных веществ и кислорода к клеткам, регулирование температуры тела, смазку суставов и защиту органов и тканей. Хотя вы можете испытывать легкое обезвоживание в определенное время в течение дня, нет никаких доказательств, подтверждающих идею пить воду натощак, чтобы получить дополнительные преимущества. Питьевая вода приносит много пользы здоровью - неважно, горячая она или холодная. Однако если пить ее с утра, это не увеличивает ее полезные свойства. Нет особой разницы, начнете ли вы свой день со стакана воды или выпьете ее в любое другое время суток. Просто следите за тем, чтобы организм оставался гидратированным, и пейте воду всякий раз, когда почувствуете жажду.

Ранее мы писали про разгрузочные дни: зачем нужны, как правильно их проводить и какие продукты употреблять.