АфишаАфиша
Русский Українська

Самые необычные животные звезд: подборка ко дню домашних животных

Узнайте, какой домашний питомец был у Джастина Бибера, Майка Тайсона, Леонардо Ди Каприо и других звезд.

Автор: Сайко Леся
Самые необычные животные звезд: подборка ко дню домашних животных
Самые необычные животные звезд: подборка ко дню домашних животных
Getty Images

Ежегодно, 30 ноября во всем мире отмечается Всемирный день домашних животных. Впервые идея организации этого актуального в наши дни праздника была выдвинута еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, во Флоренции. 

Читай также: Самые редкие животные в мире: где увидеть

По случаю праздника предлагаем вам ознакомиться с подборкой звезд, у которых есть и были необычные домашние питомцы. 

ТОП-5 необычных домашних животных звезд 

Обезьяна Джастина Бибера

Обезьяну-капуцина отобрали у Бибера и доставили в зоопарк. 

Пузатая свинья Джорджа Клуни

Ходят слухи, что покойная свинья по имени Макс испортила как минимум два отношения Клуни.

Домашний животные звезд
Домашний животные звезд
Getty Images

Читай также: День бездомных животных: истории четырехлапых, которые поразили украинцев

Тигры Майка Тайсона

За свою карьеру Тайсон владел несколькими большими кошками, но самыми известными были три его бенгальских тигра, о которых говорится в «Мальчишник в Вегасе». По крайней мере один из них сейчас находится в приюте, лицензированном Министерством сельского хозяйства США.

Домашний животные звезд
Домашний животные звезд
Getty Images

Читай также: Самые красивые рыбы на Земле: фотообзор ко Дню рыбака 9 июля 2023 года

Черепаха Леонардо Ди Каприо

Сообщается, что Ди Каприо потратил 400 долларов на покупку черепахи на Североамериканской конференции и выставке заводчиков рептилий.

Домашний животные звезд
Домашний животные звезд
Getty Images

Кобры Николаса Кейджа

У Кейджа было две кобры-альбиносы, которых он в итоге отдал в зоопарк.

Домашний животные звезд
Домашний животные звезд
Getty Images

Читайте нас в Google.News
Теги:
животные, праздник

Статьи по теме

Ханука 2023: когда начинается, традиции празднования
Ханука 2023: когда начинается, традиции празднования
Огневич, Тринчер и Позитив исполнили вместе песню Омаргалиевой Святий Миколай
Огневич, Тринчер и Позитив исполнили вместе песню Омаргалиевой Святий Миколай
Елки звезд: фото и видеообзор, как селебритис готовятся к праздникам
Елки звезд: фото и видеообзор, как селебритис готовятся к праздникам
6 декабря — День ВСУ: красивые поздравления для воинов
6 декабря — День ВСУ: красивые поздравления для воинов
Рождество 2023: традиции празднования
Рождество 2023: традиции празднования
Как будем отдыхать на НГ и Рождество 2024
Как будем отдыхать на НГ и Рождество 2024

Личность дня

Sugar Plum Fairy: Хейли Бибер представила главный бьюти-тренд зимы 2024

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK