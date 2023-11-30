Самые необычные животные звезд: подборка ко дню домашних животных
Узнайте, какой домашний питомец был у Джастина Бибера, Майка Тайсона, Леонардо Ди Каприо и других звезд.
Ежегодно, 30 ноября во всем мире отмечается Всемирный день домашних животных. Впервые идея организации этого актуального в наши дни праздника была выдвинута еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, во Флоренции.
Читай также: Самые редкие животные в мире: где увидетьПо случаю праздника предлагаем вам ознакомиться с подборкой звезд, у которых есть и были необычные домашние питомцы.
ТОП-5 необычных домашних животных звезд
Обезьяна Джастина Бибера
Обезьяну-капуцина отобрали у Бибера и доставили в зоопарк.
Пузатая свинья Джорджа Клуни
Ходят слухи, что покойная свинья по имени Макс испортила как минимум два отношения Клуни.
Читай также: День бездомных животных: истории четырехлапых, которые поразили украинцев
Читай также: День бездомных животных: истории четырехлапых, которые поразили украинцевТигры Майка Тайсона
За свою карьеру Тайсон владел несколькими большими кошками, но самыми известными были три его бенгальских тигра, о которых говорится в «Мальчишник в Вегасе». По крайней мере один из них сейчас находится в приюте, лицензированном Министерством сельского хозяйства США.
Читай также: Самые красивые рыбы на Земле: фотообзор ко Дню рыбака 9 июля 2023 года
Читай также: Самые красивые рыбы на Земле: фотообзор ко Дню рыбака 9 июля 2023 годаЧерепаха Леонардо Ди Каприо
Сообщается, что Ди Каприо потратил 400 долларов на покупку черепахи на Североамериканской конференции и выставке заводчиков рептилий.
Кобры Николаса Кейджа
У Кейджа было две кобры-альбиносы, которых он в итоге отдал в зоопарк.