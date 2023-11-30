Самые необычные животные звезд: подборка ко дню домашних животных

Узнайте, какой домашний питомец был у Джастина Бибера, Майка Тайсона, Леонардо Ди Каприо и других звезд.

Автор: Сайко Леся

Ежегодно, 30 ноября во всем мире отмечается Всемирный день домашних животных. Впервые идея организации этого актуального в наши дни праздника была выдвинута еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, во Флоренции.

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ТОП-5 необычных домашних животных звезд

По случаю праздника предлагаем вам ознакомиться с подборкой звезд, у которых есть и были необычные домашние питомцы.

Обезьяна Джастина Бибера

Обезьяну-капуцина отобрали у Бибера и доставили в зоопарк.

Пузатая свинья Джорджа Клуни

Ходят слухи, что покойная свинья по имени Макс испортила как минимум два отношения Клуни.

Домашний животные звезд Getty Images

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За свою карьеру Тайсон владел несколькими большими кошками, но самыми известными были три его бенгальских тигра, о которых говорится в «Мальчишник в Вегасе». По крайней мере один из них сейчас находится в приюте, лицензированном Министерством сельского хозяйства США.

Домашний животные звезд Getty Images

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Сообщается, что Ди Каприо потратил 400 долларов на покупку черепахи на Североамериканской конференции и выставке заводчиков рептилий.

Домашний животные звезд Getty Images

Кобры Николаса Кейджа

У Кейджа было две кобры-альбиносы, которых он в итоге отдал в зоопарк.