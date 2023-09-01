Узнайте, как лечить ячмень самостоятельно и без помощи врачей.

Автор: Сайко Леся

Ячмень на глазу: почему появляется, как лечить в домашних условиях

Ячмень – одно из самых распространенных воспалительных заболеваний глаз, вызывающее у нас неприятные и, как правило, болезненные ощущения. Точнее, это результат заражения бактерией стафилококка. Стафилококк хоть и является бактерией, относящейся к нормальной микрофлоре нашей кожи, но если попадает в веко вместе с отмершими клетками, то может вызвать инфекцию сальных желез, так называемый ячмень.

Что такое внутренний и внешний ячмень?

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Ячмень в глазу делится следующим образом:

Внутренний: возникает из-за острой стафилококковой инфекции так называемых мейбомиевых желез, расположенных на веках наших глаз, и их роль заключается в выработке жировой жидкости, которая является частью слезной пленки.

Наружный: ячмень на внешней стороне глаза может быть следствием инфекции ресничного фолликула (может быть вызвано нарушением целостности кожи ресниц), инфекции сальных желез или инфекции проксимальных желез около гортани.

Что вызывает ячмень?

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Неполное снятие макияжа с глаз

Использование косметики, которая загрязнена или с истекшим сроком годности.

Плохой уход/очищение век.

Гормональные изменения

Воспалительные заболевания век, такие как блефарит и розацеа.

Повышенный стресс

Ячмень на глазу: симптомы

Наиболее распространенными факторами, которые могут спровоцировать стафилококковую инфекцию век, являются:

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сыпь на веке, вокруг глаза или в углублениях глаза

красота глаз

чувствительность к прикосновению

отек и боль в веке

раздражение глаз и выделение слез

светочувствительность

гнойные выделения в центре сыпи

Ячмень: естественные методы лечения

Читай также: Симптомы высокого холестерина: на что нужно обратить внимание Как избавиться от боли и дискомфорта ячменя:

Хотя не существует специального теста, позволяющего поставить формальный диагноз ячменя в глазах, специалисты могут распознать его только по характерным симптомам, а именно:

Теплые компрессы — один из первых способов облегчения боли. В частности, намочите ткань теплой водой и приложите ее к глазам примерно на 15 минут 3–6 раз в день. Компрессы помогают не только уменьшить боль, но и открыть заблокированные поры для дренирования и более быстрого заживления этой области. Как вариант, для компрессов можно использовать ромашку или чайные пакетики. Чай, особенно черный, содержит дубильные вещества, которые помогают облегчить заболевание. Наконец, аккуратно высушите веки, вытерев чистой марлей все следы гноя или других выделений.

Читай также: Чем опасны царапины от домашних животных: симптомы бешенства, чем можно заболеть Раздражение при ячмене, что делать:

Избегайте использования контактных линз в течение нескольких дней, поскольку инфекция может распространиться на роговицу в любой момент. Ни при каких обстоятельствах нельзя трогать или сдавливать сыпь, так как инфекция может распространиться на остальную часть глаза. Женщинам до полного заживления раны не следует наносить макияж в области глаз.

Читай также: Вросшие волосы: как бороться и что делать, чтобы избежать врастания Не утомляйте глаза!

Избегайте использования компьютера в течение длительного времени и делайте короткие и частые перерывы. Кроме того, избегайте учебы при слабом освещении. Усталость может усилить раздражение, продлевая период восстановления.

Регулярно очищайте глаза!

Ячмень: лечение препаратами

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Когда следует обратиться к врачу?

Конечно, для более быстрого облегчения вы можете использоватьлечебную глазную мазь и глазные капли, чтобы уменьшить раздражение и уменьшить боль. Рекомендуется использовать их после консультации с офтальмологом или фармацевтом.

Обычно ячмень стихает в течение 3-4 дней. Если он не пройдет через неделю или если симптомы ухудшатся, обратитесь к врачу. При необходимости он пропишет вам антибиотики или специальную мазь с кортизоном. В редких случаях требуется операция по удалению ячменя.