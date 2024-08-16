Ореховый Спас 2024: история, приметы и запреты праздника

Узнайте, какие традиции были в день Орехового или Хлебного Спаса.

Автор: Сайко Леся

16 августа отмечаем Третий Спас, названный в народе Ореховым. Как еще называют Ореховый Спас, какие традиции и приметы имеет праздник, узнайте в этой статье.

Ореховый Спас 2024: дата празднования

Читай также: 3 Спаса: даты и традиции празднования

Ореховый Спас 2024: история и традиции праздника

Третий Спас – народный праздник, который у православных христиан по новому стилю отмечается 16 августа, по старому - 29 августа. В народе Третий Спас зовется также Хлебным, Холщевым, Ореховым, Малым или Спасом на полотне.

В этот день праздновали и перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь, и начало сбора орехов. Крестьяне сеяли озимую рожь, а горожане начинали торговать полотнами и холстами.

Ореховому Спасу предшествует двухнедельный Успенский пост и праздник Успения Пресвятой Богородицы, с которым связывали окончание жатвы хлебов. В этот день пекли пироги из муки нового урожая и приговаривали: «Третий Спас – хлеба припас», «Коль хорош третий Спас, будет зимой квас».

Хлебный (Ореховый) Спас не принято отмечать каким-то особым образом, так как в это время уборка урожая была в разгаре, и нашим предкам было не до развлечений. Они утром посещали церковь, святили орехи, хлеб, зерна и отправлялись готовить ниву к озимым посевам.

Тем не менее, кое-какие праздничные обычаи все же соблюдались – пекли хлеб для малоимущих, угощали орехами родных и прохожих, на ужин подавались пироги с орехами и другими дарами уходящего лета.

Ореховый Спас 2023 freepik.com

Ореховый Спас 2024: приметы и обряды

Конечно же, существовало множество примет и обрядов, связанных с Третьим Спасом. Так, если находили два сросшихся ореха, то левой рукой их укладывали в кошелек – такой орех давал человеку денежную удачу на целый год.

Молодые девушки гадали по орехам и узнавали свою судьбу на год вперед. Первый сорванный орех надо было обязательно съесть и по его вкусу определить что ждет в будущем году.

Если орех оказывался спелый и сладкий – к большой любви; горький орех – любимый будет изменять; если орех недоспел – жди важное известие; а если гнилой оказался –быть беде. С приходом Третьего Спаса осень полностью вступает в свои права.

Согласно народным приметам грозовой август предвещает долгую теплую осень. На Ореховый Спас отлетают последние ласточки, а если к 16 августа отлетают журавли – зима будет ранняя.

Ореховый Спас 2023 freepik.com

Ореховый Спас 2024: что нельзя делать

Наши предки верили, что 16 августа на Ореховый Спас нельзя ходить в лес без оберега, ведь именно в этот день там можно встретить нечистую силу. Она заведет человека в густые чащи и бросит на произвол судьбы.

На праздник Орехового Спаса категорически нельзя ругаться и сквернословить, завидовать и оскорблять других людей. В этот день нужно желать людям добра и прощать все обиды.

Нельзя лениться и бездельничать. В этот день нужно активно готовиться к зиме и делать продовольственные запасы.

Ореховый Спас 2023 freepik.com

В этот день нельзя отказываться от работы, потому Ореховый Спас — это время сбора нового урожая. По древним традициям на Ореховый Спас можно активно работать в поле, в саду и на огороде, собирать фрукты, овощи, орехи нового урожая, молотить муку на хлеб. Нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.