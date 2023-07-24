Цветы на кухне: как украсить полезными и красивыми вазонами

8 лучших комнатных растений, которые будут процветать на любой кухне.

Автор: Сайко Леся

Комнатные растения являются отличным и недорогим способом украсить любую кухню. Также они могут быть очень полезными на кухне. Правильно подобранное растение может помочь очистить воздух, повысить моральный дух и продуктивность или даже прийти на помощь, когда требуется.

8 лучших комнатных растений, которые будут процветать на любой кухне.

1. Плющ обыкновенный (Hedera Helix)

Пышное зеленое растение, которое идеально подходит для того, чтобы повесить его над раковиной или у окна, плющ обыкновенный легко выращивать в помещении (при условии, что он находится под прямыми солнечными лучами), и оно добавит красок любой кухне. Его заостренные листья бывают разных оттенков зеленого с акцентами белого, желтого и черного цветов, поэтому вы обязательно найдете разнообразие, подходящее для вашей кухни.

Почему это хорошо для кухни: растение плюща может помочь очистить воздух, так как оно является одним из лучших средств по снижению содержания загрязнителей воздуха в помещении, таких как формальдегид, бензол, плесень и бактерии. Только обязательно держите это растение в недоступном для кошек, собак и других четвероногих друзей месте, потому что плющ обыкновенный для них ядовит.

Плющ обыкновенный

2. Алоэ Вера (Aloe Barbadensis Mille)

Называемый «растением бессмертия», алоэ вера является одним из растений, которые труднее всего уничтожить, даже если вы держите его на кухне. Красивое и самобытное растение, наполненное витаминами и минералами, отлично подходит для вашей кожи. Алоэ вера в горшке похоже на круглосуточный доступ в аптеку.

Почему он хорош для кухни: держите его рядом с плитой, и он пригодится в следующий раз, когда вы неизбежно обожжетесь. Просто отрежьте нижний лист рядом со стеблем, удалите все шипы по краю, разрежьте лист вдоль и надрежьте внутреннюю часть, заполненную гелем. Нанесите гель прямо на место ожога, и вы почувствуете почти мгновенный охлаждающий эффект.

Алое вера

3. Аспидистра (Aspidistra Elatior)

Добавьте на свою кухню необычное растение аспидистра. Ярко-зеленое лиственное растение может выдерживать гораздо больше, чем обычное комнатное растение, в том числе крайне слабое освещение, экстремальную и изменчивую жару и нечастый полив. Неважно, насколько плохо вы думаете, что умеете поддерживать жизнь, вам будет трудно убить это вечнозеленое растение.

Почему это растение отлично подходит для кухни: его милое и подходящее название — не единственная причина добавить это растение в декор вашей кухни. Вы никогда не знаете, какой климат будет на вашей кухне (в один день она липкая и влажная из-за кипящей плиты; в другой день она сухая и горячая из-за многочасовой работы духовки). Однако что бы ни происходило на вашей кухне, это растение переживет это.

Аспидистра

4. Пилея Кадье (Pilea Cadierei)

Зеленые и серебристо-металлические листья Пилея Кадье будут подходящим дополнением. Держите его в подвесной корзине и подальше от горячих или холодных сквозняков (например, вашего обогревателя или кондиционера).

Чем он хорош для кухни: еще одно растение, за которым легко ухаживать. Пилея Кадье привлекает внимание на кухне своей окраской. А тот факт, что это хорошее подвесное растение, означает, что вы сэкономите ценное пространство на тумбочке.

Пилея Кадье

5. Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum Comosum)

Кроме того, за ним легко ухаживать, "растение-паук" способно процветать в самых разных условиях и вообще не требует особого ухода. Держите это растение в любом месте на вашей кухне — у окна на солнце, на столешнице под верхними шкафами — и наблюдайте, как оно растет с помощью случайных поливов и нечастой обрезки.

Почему это отлично подходит для кухни: Хлорофитум хохлатый, являющееся отличным естественным очистителем воздуха, помогает удалять запахи, пары и загрязняющие вещества из окружающей среды.

Хлорофитум хохлатый

6. Базилик (Ocimum Basilicum)

Базилик действительно является одной из самых простых трав, которые вы можете выращивать на своей кухне. Просто знайте, что он любит много солнца, не любит холодные, сквозняки и любит влажную почву. Если у вас окна кухни выходят на юг, то это растение для вас.

Чем он хорош для кухни: зачем покупать базилик в продуктовом магазине, если можно вырастить самому? Растение лучше всего себя чувствует, когда вы собираете урожай довольно часто.

Базилик

7. Драцена трёхполосная (Dracaena Trifasciata)

Драцене трёхполосой не нужно много воды, и им определенно не нужно много света.

Почему это отлично подходит для кухни: Поставьте растение в угол (оно больше в высоту, чем в ширину растет, поэтому не займет много места) и поливайте раз в две недели или раз в месяц, в зависимости от того, насколько сухой становится почва.

Сансевиерия

8. Потос

Когда мы видим растения на кухне, почти в девяти случаях из 10, это будет какой-то вид Потоса. Это выносливые стелющиеся лианы, способные выдерживать любые условия освещения.

Почему это отлично подходит для кухни: эти вещи в основном предназначены для того, чтобы свисать со шкафов и полок.