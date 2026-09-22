Кулинарный лайфхак: как безопасно использовать масло для жарки повторно

Секреты безопасного повторного использования масла

Автор: Мельник Анна

Золотистый картофель фри, хрустящие наггетсы или домашние пончики — перед этими лакомствами невозможно устоять. Однако после кулинарного праздника всегда остается главный вопрос: что делать с полным сотейником использованного растительного масла? Выливать его в раковину вредно для экологии и опасно для труб, а выбрасывать — просто неэкономично.

Как пишет City Magazine, растительное масло вполне можно использовать повторно, если соблюдать несколько простых кулинарных правил.

Как безопасно очистить и повторно использовать масло для жарки

Для долговечности выбирайте растительные масла с высокой точкой дымления и нейтральным вкусом (рапсовое, подсолнечное или арахисовое). Следите за нагревом с помощью кухонного термометра — идеальная температура для жарки находится в пределах 175–200 °C. В процессе приготовления своевременно убирайте шумовкой крупные крошки, так как они ускоряют порчу и прогоркание продукта.

Дайте маслу полностью остыть до комнатной температуры. Не переливайте его горячим! Процедите остывшую жидкость через мелкое сито, марлю или бумажный кофе-фильтр, чтобы удалить мелкие частички пищи.

Перелейте очищенное масло в абсолютно сухую и чистую емкость (попадание даже капли воды недопустимо). Храните плотно закрытую тару в темном, прохладном месте подальше от плиты. Если планируете использовать его не скоро, отправьте емкость в холодильник.

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