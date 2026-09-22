АфишаАфиша
Русский Українська

Кулинарный лайфхак: как безопасно использовать масло для жарки повторно

Секреты безопасного повторного использования масла

Автор: Мельник Анна
Кулинарный лайфхак: как безопасно использовать масло для жарки повторно
Фото: magnific.com

Золотистый картофель фри, хрустящие наггетсы или домашние пончики — перед этими лакомствами невозможно устоять. Однако после кулинарного праздника всегда остается главный вопрос: что делать с полным сотейником использованного растительного масла? Выливать его в раковину вредно для экологии и опасно для труб, а выбрасывать — просто неэкономично.

Как пишет City Magazine, растительное масло вполне можно использовать повторно, если соблюдать несколько простых кулинарных правил.

Как безопасно очистить и повторно использовать масло для жарки

Для долговечности выбирайте растительные масла с высокой точкой дымления и нейтральным вкусом (рапсовое, подсолнечное или арахисовое). Следите за нагревом с помощью кухонного термометра — идеальная температура для жарки находится в пределах 175–200 °C. В процессе приготовления своевременно убирайте шумовкой крупные крошки, так как они ускоряют порчу и прогоркание продукта.

Дайте маслу полностью остыть до комнатной температуры. Не переливайте его горячим! Процедите остывшую жидкость через мелкое сито, марлю или бумажный кофе-фильтр, чтобы удалить мелкие частички пищи.

Перелейте очищенное масло в абсолютно сухую и чистую емкость (попадание даже капли воды недопустимо). Храните плотно закрытую тару в темном, прохладном месте подальше от плиты. Если планируете использовать его не скоро, отправьте емкость в холодильник.

Секреты безопасности и секретные лайфхаки:

  • Разделяйте вкусы. Не используйте масло после жарки рыбы, мяса или лука для приготовления сладких пончиков.
  • Маркируйте емкость. Наклейте на баночку стикер с датой, количеством циклов жарки и указанием того, что именно вы на нем готовили.
  • Учитывайте аллергены. Помните, что масло впитывает аллергены из продуктов (например, арахиса, глютена или морепродуктов), что критично, если вы готовите для гостей.
  • Проверяйте качество перед стартом. Всегда оценивайте внешний вид и аромат. Если масло потемнело, пенится или имеет специфический прогорклый запах — его пора утилизировать.
Читайте нас в Google.News
Теги:
лайфхак, Кухня

Статьи по теме

Не спешите выбрасывать старые наволочки: 12 полезных и креативных идей для дома
Не спешите выбрасывать старые наволочки: 12 полезных и креативных идей для дома
Самые дорогие продукты в мире: что может стоить больше зарплаты
Самые дорогие продукты в мире: что может стоить больше зарплаты
Как избавиться от седины без краски: народные средства и домашний уход
Как избавиться от седины без краски: народные средства и домашний уход
Как сохранить ногти крепкими и красивыми летом: советы и лайфхаки
Как сохранить ногти крепкими и красивыми летом: советы и лайфхаки
Как победить гипергидроз летом: 15 проверенных лайфхаков и правил
Как победить гипергидроз летом: 15 проверенных лайфхаков и правил
Как правильно хранить салат и свежие ягоды в холодильнике: лайфхак против влаги
Как правильно хранить салат и свежие ягоды в холодильнике: лайфхак против влаги

Личность дня

ТОП-6 лучших фильмов с Тупаком Шакуром

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK