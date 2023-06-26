Как охладить и освежить комнату в жару с помощью бутылки с водой: полезный лайфхак

Как охладить комнату без кондиционера: полезные лайфхаки.

Автор: Сайко Леся

В это жаркое время года многие люди сильно страдают от экстремально высоких температур. Конечно, пользоваться кондиционером 24 часа в сутки не очень разумно. Вы не только рискуете получить особенно большой счет за электроэнергию в конце месяца, но и очень быстро нанести вред своему здоровью. Таким образом, идея заключалась в том, чтобы использовать определенные уловки, чтобы победить жару, не неся слишком больших расходов и вреда здоровью. Поєтому, мы собираемся предложить вам идеальный совет: простая бутылка воды может эффективно освежить комнату. Хотя это звучит невероятно, это решение творит чудеса. Вы обязательно возьмете его на вооружение до конца лета!

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Как охладить комнату бутылкой воды

В абсолютном выражении кондиционер остается самым распространенным и популярным вариантом быстрого охлаждения помещения. Однако не во всех домах есть центральная система кондиционирования. Не говоря уже, что даже те, у кого он есть, всегда ищут умные альтернативы, чтобы не включать его постоянно. К счастью, есть много способов охладить комнату без регулярного использования кондиционера.

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Так как кондиционирование воздуха очень энергоемко и может значительно увеличить ваш ежемесячный счет, многие из вас соблазнятся трюком с бутылкой воды. Если вы хотите избежать проблем со здоровьем и сэкономить деньги, это решение значительно облегчит вам жизнь.

Процесс очень прост: просто наполните бутылку водопроводной водой, а затем поместите ее в морозильную камеру на несколько часов. Как только вода станет ледяной, достаньте бутылку и поставьте ее у изножья кровати. Это освежит воздух, которым вы дышите, и поможет вам быстрее заснуть. Конечно, это лишь краткосрочное решение.

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Чтобы проводить более спокойные ночи, специалисты рекомендуют использовать холодильник для охлаждения постельного белья перед сном. Поэтому они советуют положить наволочку и простыню на некоторое время в холодильник, прежде чем положить их в постель.

Также необходимо иметь обычный вентилятор. Хитрость проста: вы должны погрузить ткань или маленькое полотенце в холодную воду, даже ледяную. В идеале наполните миску водой и положите в нее несколько кубиков льда. Отожмите полотенце, чтобы оно было немного влажным, затем поместите его на вентилятор. Часто меняйте его по мере высыхания. Между тем, чтобы еще больше охладить комнату, повесьте промокшие простыни перед окном. Воздушные потоки станут намного прохладнее и в помещение будет проникать приятный ветерок.

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Вернемся к известному трюку с замороженной бутылкой с водой. На этот раз вместо того, чтобы просто ставить его у изножья кровати, вы можете поставить его перед вентилятором. Таким образом, при его вращении он намного быстрее освежит комнату. Это идеальный вариант для спален, особенно перед сном. Как только температура в помещении понизится, можно выключить вентилятор и поставить бутылку на подоконник, чтобы дольше сохранить свежесть.

Летом всегда лучше иметь стены светлых тонов, потому что они сохраняют меньше тепла, что будет поддерживать приятную температуру, в частности, в комнатах.

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Также рекомендуется опускать ставни и закрывать шторы или жалюзи в течение дня, чтобы избежать массового проникновения солнечных лучей и, таким образом, сохранить прохладу в комнатах.

Для тех, кто не знает, зеленые растения не только очищают окружающий воздух, но и обладают способностью охлаждать помещения. Вам нужно только опрыскать их листья или провести влажной тканью, чтобы быстро почувствовать разницу!

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Остерегайтесь ламп накаливания, которые совсем не энергоэффективны. Вместо этого выбирайте светодиодные (LED) лампы, которые также могут помочь охладить ваш дом и снизить затраты на электроэнергию. Конечно, когда вам это не нужно, выключите все лампы или верхнее освещение.

Из-за летней жары трудно поддерживать адекватную температуру тела, чтобы лучше спать по ночам. Кроме того, чтобы выдержать самые жаркие дни, важно регулировать температуру тела, надев, например, более легкие ткани или выбрав более прохладные материалы для простыней. Хлопок, шелк, лен и атлас лучше всего подходят для контроля температуры тела и обеспечения спокойного сна.