Бедняков показал гневные сообщения от россиян: Был нормальным, а стал
Шоумен постоянно получает угрозы и неприятные комментарии от россиян.
Андрей Бедняков.
instagram biedniakov
Украинский ведущий Андрей Бедняков показал, что пишут российские хейтеры на его странице в Инстаграме. Некоторыми угрозами и обидными комментариями шоумен поделился в сториз.
Читай также: Бедняков высказался о российских стройках в МариуполеПод одним из фото россиянин оставил комментарий: "Ну ты и п*дором стал", но Бедняков метко ответил хейтеру: "Ну не тебе же одному быть".
instagram biedniakov
Другой россиянин сначала оскорблял Андрея в личных сообщениях, но, не получив ответа, начал писать гневные сообщения в комментариях.
"Болтаем. Как думаете, что можно ответить? А то человек пишет, а я морожусь," - подписал Бедняков.
instagram biedniakov
Ранее мы писали, что думает Шустер о Валерии Меладзе, Таисии Повалий и Ани Лорак.