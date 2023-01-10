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Бедняков показал гневные сообщения от россиян: Был нормальным, а стал

Шоумен постоянно получает угрозы и неприятные комментарии от россиян.

Автор: Шапарь Анастасия
Бедняков показал гневные сообщения от россиян: Был нормальным, а стал
Андрей Бедняков.
instagram biedniakov

Украинский ведущий Андрей Бедняков показал, что пишут российские хейтеры на его странице в Инстаграме. Некоторыми угрозами и обидными комментариями шоумен поделился в сториз.

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Под одним из фото россиянин оставил комментарий: "Ну ты и п*дором стал", но Бедняков метко ответил хейтеру: "Ну не тебе же одному быть".

instagram biedniakov

Другой россиянин сначала оскорблял Андрея в личных сообщениях, но, не получив ответа, начал писать гневные сообщения в комментариях.

"Болтаем. Как думаете, что можно ответить? А то человек пишет, а я морожусь," - подписал Бедняков.

instagram biedniakov

Ранее мы писали, что думает Шустер о Валерии Меладзе, Таисии Повалий и Ани Лорак.

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Теги:
Россия, Война в Киеве, Андрей Бедняков

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