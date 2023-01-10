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Шустер о Меладзе и Повалий: Хотя бы прошептал, это уже порадовало

После того, как Меладзе заявил "Героям слава", то заговорил о "братских народах".

Автор: Шапарь Анастасия
Шустер о Меладзе и Повалий: Хотя бы прошептал, это уже порадовало
Савик Шустер, Валерий Меладзе, Таисия Повалий.
открытые источники

Украинский ведущий Савик Шустер высказался по поводу российского певца Валерия Меладзе после его оправданий за "Героям слава", а также про путинисток Таисию Повалий и Ани Лорак. В интервью "Гордону" Шустер отметил, что Меладзе "хоть что-то сказал".

По словам ведущего, его порадовало, что Валерий Меладзе "хотя бы прошептал".

"Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека," - прокомментировал Шустер.

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О Таисии Повалий и Ани Лорак, которые остались работать в России после 24 февраля, Шустер не особо хочет говорить. По его словам, нет никаких эмоций к ним. 

"Да это исключительно деньги, это только деньги. Конечно, жалко, что вообще за деньги можно и родиной пожертвовать. Это грустно," - высказался ведущий.

Ранее мы писали, что Павел Зибров думает о Повалий, с которой дружил 28 лет.

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Теги:
Россия, Война в Киеве, Валерий Меладзе, шоу-бизнес, Таисия Повалий

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