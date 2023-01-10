Шустер о Меладзе и Повалий: Хотя бы прошептал, это уже порадовало

После того, как Меладзе заявил "Героям слава", то заговорил о "братских народах".

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Савик Шустер высказался по поводу российского певца Валерия Меладзе после его оправданий за "Героям слава", а также про путинисток Таисию Повалий и Ани Лорак. В интервью "Гордону" Шустер отметил, что Меладзе "хоть что-то сказал".

По словам ведущего, его порадовало, что Валерий Меладзе "хотя бы прошептал".

"Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека," - прокомментировал Шустер.

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О Таисии Повалий и Ани Лорак, которые остались работать в России после 24 февраля, Шустер не особо хочет говорить. По его словам, нет никаких эмоций к ним.

"Да это исключительно деньги, это только деньги. Конечно, жалко, что вообще за деньги можно и родиной пожертвовать. Это грустно," - высказался ведущий.

Ранее мы писали, что Павел Зибров думает о Повалий, с которой дружил 28 лет.