Зибров о Повалий, с которой дружил 28 лет: Где только мог, я их "мочил"

Артист неоднократно выступал, чтобы артистов-предателей лишили гражданства.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель Павел Зибров дружил 28 лет с певицей-путинисткой Таисией Повалий и ее мужем Игорем Лихутой. После 2014 года их отношения испортились. Как рассказал артист в интервью "Как ты?", он был расстроен, когда предательница спела украинскую песню "Рідна мати моя" на пропагандистском концерте в Москве 9 мая 2022 года.

"После 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень хороша об Украине. А 9 мая… Концерт из "Кремлевки" – в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит – "Рідна мати моя". У меня слезы выступили и ком в горле," - признался Зибров.

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После концерта он активно писал бывшим друзьям, но тщетно.

"Думаю: "Что же ты делаешь?". Ну, сказала бы уже, что пальчик сломался или с горлом что-то. Соври, но не делай этого. Это же смотрит весь мир, вся Украина. После этого, где только была такая возможность у я начал писать и Лихуте, и Таи Повалий. Мне никто не отвечал, но где только мог, я их "мочил". Сейчас я устал и больше не хочу называть их фамилии," - подчеркнул Павел Зибров.

В который раз артист заявлял, что Таисию Повалий и других предателей нужно лишить гражданства Украины.

"Русским артистам — Лепсу, Киркорову, Баскову – отменили концерты по всему миру. Они наконец-то сидят у себя в осаде. А у Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, и куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу становятся "украинцами", "патриотами"… Вот за это мне жаль. Если бы у них еще паспорта забрать, чтобы ничего им не напоминало об Украине, которая дала им все," - отметил Зибров.