"Стыдно праздновать": Зибров рассказал, будет ли выступать на корпоративах на Новый год

Музыкант уверен, сейчас не до празднований.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский певец Павел Зибров поделился, будет ли выступать на новогодних корпоративах в этом году. В программе "Утро Дома" артист высказал мысль о том, что украинцы не готовы к корпоративам. Тем более, существует угроза ракетных атак.

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Зибров высказался о том, что декабрь был всегда месяцем корпоративов, однако в этом году - тишина.

"Потому что стыдно праздновать что-нибудь, когда война идет. С одной стороны. С другой стороны, неудобно, мы не знаем, будут ли работать рестораны. А не дай Бог случится ракетный обстрел. Бросишь все, стол, оборудование, артистов и будешь спускаться в бомбоубежище? Народ не готов ко всему этому," - отметил Павел.

Но несмотря на это его график остается насыщенным: на святого Николая Зибров выступает для детей в больнице "Охматдит", регулярно посещает военных в реабилитационных центрах.

Ранее мы писали, что Сергей Притула рассказал о новых привычках украинцев в войну.