АфишаАфиша
Русский Українська

Притула рассказал о новых привычках украинцев

Донаты на ВСУ стали частью жизни украинского народа.

Автор: Шапарь Анастасия
Притула рассказал о новых привычках украинцев
Сергей Притула.
instagram siriy_ua

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула подтвердил, что донаты на ВСУ стали для многих украинцев привычкой. В интервью для "Розмови" шоумен рассказал, что время от времени отслеживает новые привычки украинцев в войну.

"Например, есть люди, которые донатят нам на Фонд каждый раз, когда включается сирена оповещения воздушной опасности. Есть люди, которые донатят каждое утро. Это происходит на уровне: почистил зубы, попил кофе, забросил донат, ушел на работу. Сумма неважна! Главное, что люди придумывают себе такие вещи, которые становятся привычками," - отмечает Притула.

Волонтер уверен, что после победы в войне привычка не пропадет, а трансформируется в другое направление.

"Человек, привыкший к социальной ответственности тем или иным способом, больше никогда не будет равнодушным к хоспису, где живут старики, к приюту, где живут дети всех возрастов, к больным, к людям с онкологией. Этот человек никогда не пройдет мимо общественного  организацию, которая будет собирать деньги на реабилитацию или социализацию детей с аутизмом или синдромом Дауна. Те вещи, которые, к сожалению, были дичью в 90-е или нулевые, и только в последние десять лет начали развиваться, после войны никуда не исчезнут. Я убежден в этом! Ужасно верю, что украинское общество останется в области благотворительности, социальной ответственности, меценатства, менторства на очень топовом уровне.  И мы еще будем показывать другим пример!," - выразил надежду Сергей Притула.

Ранее мы писали, что Настя Каменских назвала вещи, о которых не стоит забывать в войну.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Война в Киеве, украинцы, Сергей Притула

Статьи по теме

Даниэль Салем рассказал о встрече на фронте, которая его поразила
Даниэль Салем рассказал о встрече на фронте, которая его поразила
"Выстоим": Тарабарова посетила Бородянку и показала разрушения
"Выстоим": Тарабарова посетила Бородянку и показала разрушения
Елена Кравец рассказала, спрашивала ли у Зеленского об окончании войны
Елена Кравец рассказала, спрашивала ли у Зеленского об окончании войны
Каменских назвала вещи, о которых не нужно забывать в войну
Каменских назвала вещи, о которых не нужно забывать в войну
Галкин о своем статусе инагента: Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня по-другому смотреть
Галкин о своем статусе инагента: Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня по-другому смотреть
Борис Джонсон обратился к жителям Харькова и поздравил с Рождеством на украинском языке
Борис Джонсон обратился к жителям Харькова и поздравил с Рождеством на украинском языке

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK