Притула рассказал о новых привычках украинцев

Донаты на ВСУ стали частью жизни украинского народа.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула подтвердил, что донаты на ВСУ стали для многих украинцев привычкой. В интервью для "Розмови" шоумен рассказал, что время от времени отслеживает новые привычки украинцев в войну.

"Например, есть люди, которые донатят нам на Фонд каждый раз, когда включается сирена оповещения воздушной опасности. Есть люди, которые донатят каждое утро. Это происходит на уровне: почистил зубы, попил кофе, забросил донат, ушел на работу. Сумма неважна! Главное, что люди придумывают себе такие вещи, которые становятся привычками," - отмечает Притула.

Волонтер уверен, что после победы в войне привычка не пропадет, а трансформируется в другое направление.

"Человек, привыкший к социальной ответственности тем или иным способом, больше никогда не будет равнодушным к хоспису, где живут старики, к приюту, где живут дети всех возрастов, к больным, к людям с онкологией. Этот человек никогда не пройдет мимо общественного организацию, которая будет собирать деньги на реабилитацию или социализацию детей с аутизмом или синдромом Дауна. Те вещи, которые, к сожалению, были дичью в 90-е или нулевые, и только в последние десять лет начали развиваться, после войны никуда не исчезнут. Я убежден в этом! Ужасно верю, что украинское общество останется в области благотворительности, социальной ответственности, меценатства, менторства на очень топовом уровне. И мы еще будем показывать другим пример!," - выразил надежду Сергей Притула.

Ранее мы писали, что Настя Каменских назвала вещи, о которых не стоит забывать в войну.