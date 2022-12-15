АфишаАфиша
Русский Українська

Звезда шоу "Ellen" Стивен Босс совершил самоубийство

Актеру было 40 лет.

Автор: Шапарь Анастасия
Звезда шоу "Ellen" Стивен Босс совершил самоубийство
Стивен Босс и Эллен Дедженерес.
скриншот

Хореограф, "фейковый диджей" из шоу "Ellen" Эллен Дедженерес - Стивен Босс - покончил жизнь самоубийством. Мужчине было всего 40 лет. Об этом сообщает TMZ.

Читай также: Звезда "Могучих рейнджеров" покончил жизнь самоубийством

Его жена Элисон подала заявление о пропаже Босса. По словам женщины, ее супруг ушел из дома без машины и в неизвестном направлении, что ему не свойственно. В тот же день, в 11:15 дня, в полицию поступил вызов об инциденте в отеле Лос-Анджелеса. Стивен был найден мертвым в номере. О причинам смерти не сообщается. 

Элисон подтвердила смерть мужа и попросила не беспокоить ее семью.

"С самым тяжелым сердцем я вынуждена сообщить, что мой муж Стивен покинул нас. Стивен освещал каждую комнату, в которую входил. Он ценил семью, друзей и общество превыше всего, а вести за собой с любовью и светом было для него всем. Он был опорой нашей семьи, лучшим мужем и отцом, и вдохновением для своих поклонников. Сказать, что он оставил после себя наследие, было бы преуменьшением, и его позитивное влияние будет ощущаться и дальше. Я уверена, что не пройдет и дня, чтобы мы не почтили его память. Стивен, мы любим тебя, мы скучаем по тебе, и я всегда буду танцевать последний танец для тебя," - сделала заявление вдова. 

С 2014 года Стивен снимался в шоу Эллен Дедженерес в качестве приглашенного диджея, а в 2020 году получил статус исполнительного продюсера проекта. Босс и танцовщица Элисон Холкер в браке с 2013 года. У него остались две дочери Уэсли и Зайя, и сын Мэддокс.

Ранее мы писали, что Брюс Уиллис переписал завещание на фоне прогрессирующей болезни. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Эллен Дедженерес, самоубийство

Статьи по теме

Кара Делевинь ошеломила признанием: Думала о том, чтобы покончить со своей жизнью
Кара Делевинь ошеломила признанием: Думала о том, чтобы покончить со своей жизнью
Звезда "Могучих рейнджеров" покончил жизнь самоубийством
Звезда "Могучих рейнджеров" покончил жизнь самоубийством
Владимир Ивасюк был повешен уже мертвым – прокурор
Владимир Ивасюк был повешен уже мертвым – прокурор
Пережившая изнасилование 23-летняя звезда Netflix совершила самоубийство
Пережившая изнасилование 23-летняя звезда Netflix совершила самоубийство
30-летний актер из Атаки Титанов Харума Миура покончил с собой - СМИ
30-летний актер из Атаки Титанов Харума Миура покончил с собой - СМИ
В США трагически погиб продюсер и миллионер Стив Бинг
В США трагически погиб продюсер и миллионер Стив Бинг

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK