Звезда шоу "Ellen" Стивен Босс совершил самоубийство

Актеру было 40 лет.

Автор: Шапарь Анастасия

Хореограф, "фейковый диджей" из шоу "Ellen" Эллен Дедженерес - Стивен Босс - покончил жизнь самоубийством. Мужчине было всего 40 лет. Об этом сообщает TMZ.

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Его жена Элисон подала заявление о пропаже Босса. По словам женщины, ее супруг ушел из дома без машины и в неизвестном направлении, что ему не свойственно. В тот же день, в 11:15 дня, в полицию поступил вызов об инциденте в отеле Лос-Анджелеса. Стивен был найден мертвым в номере. О причинам смерти не сообщается.

Элисон подтвердила смерть мужа и попросила не беспокоить ее семью.

"С самым тяжелым сердцем я вынуждена сообщить, что мой муж Стивен покинул нас. Стивен освещал каждую комнату, в которую входил. Он ценил семью, друзей и общество превыше всего, а вести за собой с любовью и светом было для него всем. Он был опорой нашей семьи, лучшим мужем и отцом, и вдохновением для своих поклонников. Сказать, что он оставил после себя наследие, было бы преуменьшением, и его позитивное влияние будет ощущаться и дальше. Я уверена, что не пройдет и дня, чтобы мы не почтили его память. Стивен, мы любим тебя, мы скучаем по тебе, и я всегда буду танцевать последний танец для тебя," - сделала заявление вдова.

С 2014 года Стивен снимался в шоу Эллен Дедженерес в качестве приглашенного диджея, а в 2020 году получил статус исполнительного продюсера проекта. Босс и танцовщица Элисон Холкер в браке с 2013 года. У него остались две дочери Уэсли и Зайя, и сын Мэддокс.

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