"В постели – огонь": лучшие любовницы по знаку зодиака

Самые страстные, развратные и пылкие любовницы по знаку зодиака – ТОП-5.

Между всеми ссорами и спорами держаться друг друга – одна из самых сильных черт пары. Любящие люди принимают недостатки друг друга и проявляют взаимное уважение. Они никогда не сражаются друг с другом, это всегда они против всего мира. А еще одной немаловажной составляющей является то, насколько влюбленные совместимы в постели.

Астрологи назвали знаки зодиака представительниц прекрасного пола, из которых получаются лучшие любовницы.

Лучшие любовницы по знаку зодиака – 5 место – Овны

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Леди этого знака часто берут на себя роль охотниц в романтических отношениях. Женщины-Овны сделает все возможное, чтобы ухаживать за теми, кого они любят, и будут планировать сложные свидания и мероприятия, чтобы провести время со своим партнером. Поэтому и плотское наслаждение с этими дамами обеспечено.

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Лучшие любовницы по знаку зодиака – 4 место – Весы

Весы самые романтичные среди всех других знаков. Они используют любую возможность, чтобы удивить своих близких, и точно знают, как заставить их чувствовать себя особенными. Способность любить, ценить и уважать своих партнеров – самая сильная сторона Весов. Они также являются лучшим вдохновением и мотивацией для своих партнеров. Они безнадежные романтики, когда дело доходит до сохранения пикантности отношений, и не оставляют камня на камне, когда дело доходит до выражения любви.

Лучшие любовницы по знаку зодиака – 3 место – Рыбы

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Женщины-Рыбы похожи на кокосовый орех, твердый снаружи и более мягкий внутри. Они кажутся жесткими и бесчувственными, но они очень нежные и ласковые. Они могут не показывать этого, но тайно хотят, чтобы история была похожа на сказку, когда дело доходит до любви. Они глубоко ценят преданность и честность в отношениях, которые делают их одними из лучших любовниц. Из-за высокого уровня интуиции Рыбы не доверяют другим. Поэтому, если вам приглянулась Рыба, считайте себя счастливчиком.

Лучшие любовницы по знаку зодиака – 2 место – Близнецы

Близнецы непредсказуемы, и им нужно часто напоминать, какой захватывающей и увлекательной может быть жизнь. Они будут более мотивированы, чтобы сохранить приверженность своим отношениям, если у них будет кто-то, кто будет держать их за руку и сопровождать в захватывающих поездках. Тем не менее, они входят в число самых романтичных знаков зодиака. Человек, который может не отставать от них, будет осознавать их потенциал как энергичной и страстной любовницы. Они могут пройти столько километров, сколько потребуется, чтобы поддерживать отношения постоянно свежими. Несмотря на застенчивость, они стремятся попробовать что-то новое и умудряются завоевывать сердца самыми неожиданными способами.

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Лучшие любовницы по знаку зодиака – 1 место – Раки

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Раки – эмоциональные любовники. Это один из самых заботливых и чувствительных знаков. Хотя они не так хороши в самовыражении, они изо всех сил стараются делать весомые жесты для своих партнеров. Они очень заботливы и сделают все для своих близких с любовью и страстью. Раки очень амбициозны и, следовательно, также будут поддерживать ваши мечты и мотивировать вас добиваться большего.

Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака являются самыми влюбчивыми.