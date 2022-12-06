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Похитителя собак Леди Гаги посадили на 21 год

Преступник признал свою вину.

Автор: Шапарь Анастасия
Похитителя собак Леди Гаги посадили на 21 год
В феврале 2021 года Говард Джексон вместе с двумя подельниками похитили собак звезды.
instagram ladygaga

Американский суд приговорил одного из похитителей собак певицы Леди Гаги к 21 году тюремного заключения. Джеймс Говард Джексон вместе с двумя подельниками похитили животных в феврале 2021 году, во время выгула по Лос-Анджелесу. Об этом сообщает Daily Mail.

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Джексон пошел на сделку со следствием и признал вину. Полиция выяснила, что грабители не знали, что владелица собак - звезда. Их заинтересовала стоимость французских бульдогов. Грабители требовали от собачника отдать бульдогов, но когда угрозы не сработали, то выстрелили ему в грудь из полуавтоматического пистолета, а затем сбежали. Мужчине удалили одно легкое.

Приговор был вынесен спустя 22 месяца после совершения преступления.
Приговор был вынесен спустя 22 месяца после совершения преступления.
instagram ladygaga

Раньше к четырем годам тюрьмы приговорили второго похитителя, Джейлин Кейшон Уайта.

Ранее мы писали, что звезда сериала Венсдей вспомнила, как в начале полномасштабной войны в Украине боялась, что все умрут. 

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Теги:
Леди Гага, собаки

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