Похитителя собак Леди Гаги посадили на 21 год

Преступник признал свою вину.

Автор: Шапарь Анастасия

Американский суд приговорил одного из похитителей собак певицы Леди Гаги к 21 году тюремного заключения. Джеймс Говард Джексон вместе с двумя подельниками похитили животных в феврале 2021 году, во время выгула по Лос-Анджелесу. Об этом сообщает Daily Mail.

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Джексон пошел на сделку со следствием и признал вину. Полиция выяснила, что грабители не знали, что владелица собак - звезда. Их заинтересовала стоимость французских бульдогов. Грабители требовали от собачника отдать бульдогов, но когда угрозы не сработали, то выстрелили ему в грудь из полуавтоматического пистолета, а затем сбежали. Мужчине удалили одно легкое.

Приговор был вынесен спустя 22 месяца после совершения преступления. instagram ladygaga

Раньше к четырем годам тюрьмы приговорили второго похитителя, Джейлин Кейшон Уайта.

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